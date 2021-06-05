Alonso, kırmızı bayrak kurallarından memnun değil

Monako'daki zorlayıcı hafta sonunun ardından Alpine, Bakü'de daha güçlü gözüktü.

Alonso, daha büyük bir potansiyellerinin olduğunu ancak kırmızı bayraklardan ötürü bunu tamamen gösteremediklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Evet hafta sonu gayet iyi gidiyor, bütün seansları ilk 7-8'de tamamladık.''

''Sıralama turlarında da ilk 7-8'de olacak kadar yeterli bir tempomuz vardı ama ne zaman yeni lastik taksak kırmızı bayrak çıktı. Eski lastikler kullandığımızdan, ikinci bölüme zor çıktık sonra son bölüme de zor çıktık ve son bölümün başında [eski lastiklerle] attığımız tur 9. olmaya yetti."

"Bence, daha büyük bir potansiyelimiz vardı, 7. ya da 8. olabilirdik ama bu seansta ritim bulmak zordu. Sürekli kırmızı bayrak çıktı ve bu da sürekli araçta gelişmekte olan hissiyatımı yok etti."

Hava koridoru etkisi Bakü'deki uzun düzlükte çok büyük avantajlar sağladı. Lewis Hamilton 3. antrenman seansında hava koridoru etkisini kullanarak 0.6 sn kadar zaman bulmuştu ki Charles Leclerc de pole turunda Hamilton'ın hava koridorundan avantaj sağlamıştı.

Bunun etkisi bu kadar büyük olunca, birçok takım bunu denedi fakat Alpine denemedi. Alonso bunun arkasındaki nedeni şu şekilde anlattı: "Bunun hakkında haftanın başlarında konuşmuştuk ve buna çok sıcak bakmadık.''

"Piste çıkış turunun ve etrafındaki herkesin onun biraz kafasını karıştırdığını söyledi. Biz de kendi başımıza tur attık. Sıralama turlarında önde olmak güzeldi. Antrenman turlarında onun önündeydim ama sıralama turlarında biraz arkadaydım en azından bugün bunu halletmiş oldum."

Bugün, çokça kez kaza yapan ve kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan pilot görmüştük. Özellikle son bölümdeki kazanın ardından pilotlar son turlarını atamamıştı. Alonso ise son haftalarda gündeme gelen kırmızı bayrak kurallarından memnun olmadığını dile getirdi.

Konu hakkında konuşan İspanyol pilot, şunları söyledi: "Bugün, kaç tane kırmızı bayrak çıktı bilmiyorum, sanırım 4 ya da 5 tane çıktı. Yarın 12.00'a kadar kapalı park var. Bu insanlar, araçlarını garajlarına koyacak, bütün parçalarını değiştirecek ve aynı pozisyonlarında yarışa çıkacaklar."

"Kuralın böyle olduğunu biliyoruz, belki bir gün biz de kaza yaparak bu kuraldan avantaj sağlarız. Araçtaki her şeyi değiştirir ve Pazar yarışırız. Bence, aracı parçalayıp sonrasında ceza almadan değiştirmeniz garip. Üzücü."

Alonso, yarış içinse umutlu. İspanyol pilot, yarış hakkında "Bu, Bakü'de son bölüme kaldığım ilk sıralama turuymuş. Geçen yıllara kıyasla daha iyi bir start olacak.''

''Monako'nun aksine burada geçiş yapabiliyorsunuz. Düzlük size şanslar yaratıyor ama iyi bir tempoya sahip olmanız ve lastiklere iyi bakmanız gerek. Yarın göreceğiz, eğer insanlar kapasitelerinin %120'lerinde sürmeye devam ederse yarın çokça güvenlik aracı göreceğiz. Eğer insanlar sakinleşirse, yarın normal bir yarış izleyeceğiz. Bazı insanlar, bugün fazla heyecanlandı." ifadelerini kullandı.