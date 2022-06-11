Alonso, kendisini arkasında tutmaya çalıştığını söyleyen Albon'un iddialarını reddetti

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Albon, herkes Q1'in sonunda son bir hızlı tur atmaya çalışırken Fernando Alonso'nun kendisiyle oyun oynadığını düşündü.

Sıralama, Aston Martin pilotu Lance Stroll'ün kazasının ardından 2 dk 40 saniye kala yeniden başladı. Zamanın kısıtlı olması, sürücülerin pit yolunun sonunda kuyruk oluşturmasına ve son hızlı tur denemesinden önce birbirleriyle yarışmalarına neden oldu.

Ancak rahat bir şekilde Q2'ye geçen Alonso o sırada yavaşlamış gibi göründü ve sonra doğruca 15. virajdaki kaçış yoluna girerek arkasındaki her sürücünün turunu mahvetti.

O sırada Alonso'nun arkasında olan Williams pilotu Albon, İspanyol'un bu hareketine sinirliydi. Albon takım radyosundan şunları söyledi: "Ceza alması lazım, almak zorunda. Bu saçmalık, tüm tur boyunca bunu yaptı. Bilerek yavaş sürdü."

"Pistten nasıl çıktığı barizdi, saçmaydı. Çok erken frenledi ve doğruca pistten çıktı."

Motorsport.com tarafından bunu bilerek yapıp yapmadığı sorulan Alonso, alaycı bir şekilde güldü ve şu cevabı verdi: "Pek sayılmaz. O virajın son derece zorlu olduğunu sıralamada gördüğümüzü düşünüyorum."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Geç frenledim, virajı alamadım ve kaçış yoluna girdim. McLaren da Q2'de bunu yaptı, Sebastian virajı dönebileceğini düşündü ve ön kanadı kırdı. Yani 0.1 saniye içinde zor bir karar vermeniz gerekiyor."

Alonso, Albon'un hayal kırıklığını anladığını çünkü daha önce aynı pozisyonda olduğunu söyledi ve mevcut sıralama sistemini sorguladı.

Alonso, "Hayal kırıklığına uğradığını biliyorum çünkü Q1'in bitmesine 2.5 dakika kala araçlar kuyruk olmuştu. Dürüst olmak gerekirse onları anlıyorum çünkü birçok kez ben de onların yerinde oldum."

"Esteban, Q2'de bir McLaren yüzünden çıkan sarı bayrak ile Q3'ü kaçırdı. Yani bu probleme karşı daha iyi bir çözüm bulmamız lazım çünkü hepimizin tur atabilmesi gerekiyor."

"Hepimizin pistte tek başımıza bir tur atma hakkı olduğu eski format bile, televizyon için de bizim için de iyiydi. Çünkü şu anda hava koridoru ve sarı bayraklar ile diğer araçlarla aramızda çok fazla etkileşim var ve en iyi çözüm bu değil." dedi.