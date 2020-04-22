Enerjisini geri kazanan Alonso: "Önümüzdeki birkaç yıl için heyecanlıyım"

Fernando Alonso, McLaren'da geçirdiği kötü yılların ardından 2018'in sonunda Formula 1'den ayrıldı ve 2019'da WEC, IndyCar ile Dakar gibi çeşitli yarışlarda yer aldı.

Alonso'nun ismi 2021 için Ferrari koltuğuyla anılıyor ve Alonso, bir yıllık aradan sonra kendisini 23 yaşındaki kadar enerjik hissettiğini söyledi.

38 yaşındaki Alonso, "Formula 1'i 2018'de bıraktığım zaman, geriye doğru attığım bu adımı atmam gerekiyordu."

"Çünkü 18 yıldır durmadan seyahat ediyordum ve tüm sene boyunca pilot olarak görev alırken üstünüzde sonuna kadar baskı ve stres oluyordu."

"Bu iki yıl, Le Mans, WEC, Dakar ve ayrıca herkes için aynı olan 2020 ile biraz taze nefes almak adına son derece kullanışlıydı."

"Bataryalarımı doldurdum ve sanki 23 yaşındaymış gibiyim. Bu önümüzdeki birkaç yıl için beni çok heyecanlandırıyor." dedi.

Alonso henüz hiçbir karar almadığını ve şu anda odak noktasının Indianapolis 500 olduğunu belirtti.

"Gelecek için aklımda hiçbir şey yok. Aslında kendime de bu soruyu soruyorum. Evde yalnız kaldığın bu günler, pek çok şey hakkında düşünmeni sağlıyor."

"Kısa vadede netim ama orta vade biraz daha dağınık görünmeye başladı ve uzun vadede hiçbir şey göremiyorum. Daha çok işlerin nasıl gittiğine bakıyorum. Yavaş yavaş, büyük bir heyecan ile bakıyorum."

"F1, Temmuz ayında Avusturya'da başlamak istiyor, çünkü Avusturya'nın hemen hemen daha iyi olduğu görülüyor. Indianapolis'in 500 yarışı 23 Ağustos'ta yapılacak. Fakat durum karmaşık."

"Ulusal veya bölgesel şampiyonalarda durum daha da karmaşık."