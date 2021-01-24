Alonso: "Kendimi oldukça genç hissediyorum"

Fernando Alonso, 2018 yılının ardından Formula 1'den ayrıldı ve iki yıllık aranın ardından yeni sezonda Alpine ile spora dönecek.

Alonso, bu iki yıllık süreçte Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Indy 500 ve Dakar gibi pek çok yarışta yer aldı.

F1'den ayrılırken aklında Formula 1'in ötesinde çok şey olduğunu söyleyen Alonso, F1'e dönüş için kendisini hazır hissettiğini belirtti.

Alonso, WTF1 podcastinde neden 2018 sonunda F1'e veda ettiğini şöyle açıkladı: "Aklımda başka şeyler vardı. Kafam o zaman IndyCar ve ‘Triple Crown’ hedefiyle meşguldü."

“Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyordum ve o noktada Avustralya [Grand Prix] ve Sebring çakışıyordu."

“Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanmak ve Le Mans'ı ikinci kez tamamlamak istedim. Ayrıca aklımda Cadillac ile Daytona Rolex 24 Saat yarışı da vardı. Dakar'ı 2020'de deneyebileceğimi hissettim."

"Yani Kafamda F1'le ilgisi olmayan çok fazla şey vardı. F1 o zamanlar benim için çekici değildi, o zamanlar bana diğer serilerin sunduğu şeyleri sunmuyordu."

“Bu yüzden 'burada bırakmak daha iyi. 2021'deki yeni düzenlemelerle geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum ve bu yüzden bunun benim son yarışım olduğunu varsaymalıyız’ diye düşündüm.”

“Bu yarışlardan bazılarını tamamladıktan ve sadece Indy 500 hedefimi kaçırdıktan sonra, her ne kadar yeni düzenlemeler 2022 yılında gelecek olsa bile, bunun geri dönmek için doğru zaman olduğunu düşündüm."

"İyi, genç ve zinde hissediyorum, bu yüzden tekrar deneyeceğim.”