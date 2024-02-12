Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"

Fernando Alonso 2023 sezonun ilk sekiz yarış yarışında 6 podyum elde etti. Ancak Aston Martin geliştirme yarışında Ferrari, McLaren ve Mercedes'i yakalayamayınca bu rakiplerinin gerisini düştü.

Sezonun son bölümünde Alonso'nun performansı biraz yükseliş göstermiş olsa da, takımlar şampiyonasında McLaren'in de gerisine düşmesine engel olamadı.

Bu sabah saatlerinde düzenlenen Aston Martin'in 2024 aracı olan AMR24'ün lansmasında konuşan Alonso, kendine güvenmeseydi kış arasının çok zor geçeceğini dile getirirken 2024 sezonu için duyduğu heyecanı da paylaştı.

Alonso, "Kendime güveniyorum. Aksi takdirde, son iki ay boyunca belki de uyuyamazdım."

"Ama bence sorunları ve bu yıl araçta izlememiz gereken yönü, yolları anlamak açısından çok fazla test ve ileri geri çok fazla değişiklik yaptık. Sanırım pek çok şeyi anladık."

"Bu yılki araçta geçen yıl aracı geliştirirken gördüğümüz ve belki de birkaç kez yanlış yöne gittiğimiz, biraz geç anladığımız bazı zayıflıkları iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Ama evet, umarım bu bilgiye sahibizdir, geçen yıl yaşadığımız zorluklar 2024 aracı için aldığımız derslerdi. Sonucu şimdi göreceğiz."

"Bence bu kış ileriye doğru iyi bir adım attık, belki geçen yılki kadar büyük değil. Çünkü geçen yıl temel çok zayıftı. Bu yıl ise geçen yılki temelimiz çok güçlü."

"Dolayısıyla, makul ve çok iyi bir adım atmış olsak bile, diğer takımların da kış boyunca iyi adımlar attığını biliyoruz. Abu Dabi'de de gördük, sanırım 0.6 saniye içerisinde 18 pilot vardı."

"Yani, bilirsiniz, birkaç onda bir saniye geliştirdiğinizde, bu hayatınızı değiştirebilir. Yani bu, podyum için mücadele etmeyi veya sıralamalarda ikinci bölüme kalmayı, ilk yarışlarda ilk 10'un dışında kalanları değiştirebilir."

"Bu yüzden bence çok ilginç bir sezon olacak ve pist dışında da fark yaratacak güncellemeleri getirmeye çalıştığımız çok zorlu bir sezon olacak." dedi.

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

Lansman toplantısında Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows'un, Red Bull'un yenilebilir olduğuna dair sözleri hakkında yorum yapması istenen Alonso, "Bunu söylemesi iyi bir şey! Yüzüme bir gülümseme geldi. Dan ile birkaç haftadır konuşmuyordum. Ama evet, bence sezonun bu bölümünde iyimser olmalıyız."

"Bence geçen yıl da gördük, Ferrari gerçekten güçlü bir şekilde sezonu bitirdi ve yılın son bölümünde birkaç pole pozisyonu elde etti. McLaren de sezon boyunca büyük bir adım attı ve birkaç yarışta Red Bull'a yaklaştı."

"Evet, bakalım neler olacak, bence önce düzenli olarak puanlarda yer almalı, podyumlar için mücadele etmeli ya da geçen yıl yaptığımız gibi podyumlar için bir rakip olmalıyız. Eğer bu pozisyonda olursak, Aston Martin yeşili için ilk zaferi elde etmek çok güzel olacak ve umarım o an direksiyonda ben olabilirim." dedi.

Alonso, yeni AMR24'ü daha önce simülatörde kullandığını ancak asıl simülatör çalışmalarının bu hafta olacağını da paylaştı.

Alonso, "Evet, aracı birkaç hafta önce simülatörde kullandım. Ama simülatördeki programın çoğu yarın ve bu hafta aracı piste çıkardıktan sonra gerçekleşecek."

"Geçen yılki ve bu yılki araçlar arasındaki farkları görmek için henüz çok erken. Ayrıca Bahreyn'de piste çıktıktan sonra her şeyin doğrusunu öğreneceğiz." dedi.

Lansmanda, AMR24'ün potansiyel galibiyet ve podyum şansında aracın öne çıkan özelliklerini sorulduğunda Alonso, "Araçtan, özellikle yüksek hızlı virajlarda biraz daha fazla yere basma kuvvetine sahip olmayı çok isterim."

"Geçen yıl zayıf olduğumuz bir alandı. Bu yılki araçta bunu geliştirmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Geçen yıl düzlük hızımız en iyisi olduğumuz alan değildi. Düzlüklerde hep savaşıyorduk. En yüksek hızda her zaman en alt sıralarda kalıyorduk."

"Bu yüzden bu yıl biraz daha verimli olmaya, düzlükte biraz daha hızlı olmaya çalıştık. Bahreyn'e gittiğimizde, kış testlerinde araçta görmek istediğim birkaç nokta var, bunlar muhtemelen pazar günleri yarış hafta sonlarında bize yardımcı olacak." dedi.