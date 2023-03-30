Alonso: "Kendime güveniyorum"

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Fernando Alonso, Suudi Arabistan'da hem kişisel hem de takım düzeyinde önemli bir sonuca ulaştı; Cidde'de elde ettiği üçüncülük sayesinde kariyerinin 100. podyumuna ulaştı ki tarihte bunu yapabilen çok az pilot var.

Tüm bu başarının tadını çıkardıklarını söyleyen Alonso, artık tamamen Melbourne'e konsantre olduklarını belirtti.

Alonso, "Bu sayıya [100. podyuma] ulaşmak güzel fakat şampiyona esnasında sayılara çok fazla odaklanmıyorsunuz, sadece bir sonraki hafta sonunu düşünüyorsunuz."

"İşte buradayız, umarım iyi bir hafta sonu daha geçiririz."

"Podyumu bu şekilde (cezalarla) elde etmek ideal değildi ama sinir bozucu da değildi çünkü zaten podyum törenindeydim. Kupa da fabrikada, henüz oraya gitmedim ama sorun değil." dedi.

Aston Martin pit stop practice Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Şu ana kadar iyi bir yıl geçirdiklerini ancak rakip takımların yeni güncellemeler hazırladığını belirten Alonso, "Beklemek ve görmek zorundayız."

"Çok yakında, Bakü ve Imola'dan itibaren takımların araçlarındaki bazı parçaları değiştirdiğini göreceğiz ve bu da rekabet hissiyatını değiştirecek."

"Şu anda aracın performansından son derece memnunuz, beklediğimizden daha iyi olduğunu söylemem lazım, özellikle Cidde güzel bir sürpriz oldu."

"Kendime çok güveniyorum fakat araçlar kısa süre içinde yapılacak güncellemelerle değişecek, bu yüzden bu tempoyu korumamız lazım." diye ekledi.

Le caselle allargate sulla griglia di partenza. Photo by: John Toscano / Motorsport Images

Bu hafta sonu grid çizgileri, önceki yarışlara oranla değiştirildi.

Cidde'de yanlış yerde durduğu için ceza alan Alonso, "Kendinizi bu cebin üzerinde konumlandırmak zor ve bu yıl daha da zor görünüyor, çünkü daha şimdiden iki ceza gördük ki bu oldukça garip."

"Ancak benim durumumda geçen yıla göre pek bir değişiklik olmadı, zor ve sarı çizgiye odaklanıyoruz, bu yüzden cebe değil kokpitin bir tarafına bakarak yaklaşıyoruz, bu biraz dikkat dağıtıcı olabiliyor."

"Fakat bir hata yaptım ve artık buna daha fazla odaklanmaya çalışacağım."

"Ortaya çizilen ek çizgi yardımcı olmayacak çünkü yaklaşırken öne değil yana bakıyorsunuz ama Monako veya Imola gibi düzlüğün tamamen düz olmadığı bazı pistlerde ekstra 20cm yardımcı olacaktır."

"Kimse startta ceza almak istemez ve FIA da istemez. Umarım bundan sonra bu durum farklı olur."