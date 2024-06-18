Alonso: "Kendime güveniyorum, iyi bir araçla rekabetçi olabilirim"

Fernando Alonso yaşına rağmen bu yıl rekabetçi sürüşler çıkarmayı sürdürüyor ve iyi sonuçlar alıyor.

Bu yıl sonunda bitecek kontratını 2026 sonuna kadar uzatan Alonso, AS'ın sorularını yanıtladı.

Bu kadar uzun bir kariyere sahip olmayı bekleyip beklemediği sorusuna Alonso, "Hayır, böyle olacağını kesinlikle düşünmemiştim."

"Alpine ile pistlere geri döndüğümde bu iki yılı geçirmeyi, 2022 düzenlemelerinin gelmesini ve işlerin nasıl gideceğini görmeyi bekliyordum."

"Sonunda 2026 yönetmeliğinde burada olmayı kabul ettim ve elbette bunu beklemiyordum. Fakat bir spor kariyerini planlamak zordur, özellikle de araca çok bağlı olduğunuz motor sporlarında bu imkansız."

"2021 ve 2022'de kendimi çok iyi hissettim ve 2023 için kontrat yeniledim. 2023 son derece iyi geçti ve şimdi 2024'te de çok güçlüyüm. Şu anda keyfim yerinde ve 2026 araçlarını test etmeyi merak ediyorum."

"F1'e geri döndüğümde %100 olmasaydım ya da bu kadar rahat olmasaydım Alpine benim son maceram olurdu." cevabını erdi.

Geçen yıl zafer için yarışmasının kendisini ne kadar etkilediği sorusuna Alonso, "Elinizde ekipman olmadığında, tablonun en gerisinde olduğunuzda ve işler yolunda gitmediğinde, ne kadar rekabetçi olursanız olun motivasyon asla aynı olmuyor."

"Sonuçlar ve teşvikler olmadan, bağlılık ve adanmışlık düzeyini korumak zor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Geçen yıl podyumlar ve zaferler için mücadele etmek kariyerimi iki ya da üç yıl uzatmak gibiydi."

"Bir takım seçerken doğru olanı yapmak asla kolay değil, kimsenin gelecek yıl ya da 2026'da ne olacağını bildiğini sanmıyorum."

"Seçim yapabildiğim ve kararı kendim verebildiğim için her zaman çok şanslı oldum."

"Piyasa çok değişken ve hareketli çünkü hiçbir sürücünün seçme şansı yok."

"2024 sonrası için elimde birlikte devam etme konusunda istekli olan Aston Martin seçeneği vardı."

"Aston Martin'in sahip olduğu paketten daha iyi olabilecek iki veya üç takımı araştırdım, ancak bu olasılığın çok uzak veya kafa karıştırıcı olduğunu ya da uzun süre beklemem gerektiğini gördüm."

"Bu yüzden beni gerçekten isteyen Aston Martin ile kalma kararı verdim."

2026'da istikrarlı şekilde galibiyet için mücadele edebilecek bir aracı olsaydı, maksimum potansiyeli elde edeceği konusunda en ufak bir şüphesi olup olmadığı sorusuna Alonso, "Hayır, net." cevabını verdi.

Verstappen'in seviyesine rağmen mi sorusuna Alonso, "Verstappen bu koşullarda kesinlikle rekabetçi olurdu. Fakat kendime çok güveniyorum. Verstappen zor koşullarda bile en iyi performansı gösteren belki de tek sürücü olduğunu gösterdi. Haliyle yenilmesi son derece zor bir sürücü olacaktır. Fakat kendime güveniyorum." cevabını verdi.