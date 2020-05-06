Alonso, kendi F1 takımını kurmayacak

Geçmişte bazı pilotlar kendi adlarını taşıyan Formula 1 takımlarını kurdular ve hatta o takımlarda yarıştılar.

Jack Brabham şampiyonluğa da ulaşan kendi Brabham takımını, Bruce McLaren, soyadını taşıyan McLaren takımını, Alain Prost ve Jackie Stewart kendi Prost ile Stewart takımlarını kurdular.

Ancak bu takımlar sonunda aynı kaderi paylaştılar ve tarihe karıştılar. Sadece McLaren günümüze kadar gelebildi.

Fernando Alonso, 2018'den sonra F1'den ayrıldı ve kendi eSpor ile Formula Renault Eurocup takımlarına sahip.

İspanyol sürücünün gelecekte F1'de bir takım sahibi olmak isteyip istemeyeceği merak konusu.

Ancak iki kez F1 şampiyonu, F1'de kendi takımını kurmayı düşünmediğini fakat WEC'te bunu yapabileceğini söyledi.

"İnsanlara bana bir gün kendi Formula 1 takımımı kurup kurmayacağını soruyorlar; cevabım %100 hayır. Çünkü bir takım kurmak, mutluluktan ziyade yüksek maliyetler ve bunun gibi şeyler nedeniyle endişeye yol açıyor."

"Bir tane kuracaksam belki bu bir dayanıklılık takımı olabilir. GT'deki Patrick Dempsey gibi. Daha az insan olacağı için takip etmesi daha kolay olur."

"Resmi bir markadan araç alabilir ve kendi başınıza hazırlayabilirsiniz. Kısa vadede planlanan bir şey yok ama gelecekte neler olacağını kim bilebilir?"

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