Alonso: "Her şey yolundayken F1'i kanepeden izlemek istemiyorum"

Fernando Alonso, Formula 1'in heyecan verici geleceğini 'koltukta' izlemek niyetinde olmadığını açıkladı.

Alonso 2024 sezonunun ortasında 43 yaşına girecek ve Aston Martin'in sözleşmesini 2024'ün ötesine uzatmaya istekli olmasıyla birlikte çıktığı yarış sayısı Katar'da 400 Grands Prix'ye ulaşacak.

İki kez Dünya Şampiyonu olan pilot, 2023'te sekiz kez podyuma çıkma başarısı gösterdi. Pilotlar Şampiyonasında dördüncü olarak 2013'te Sebastian Vettel'in ardında kaldığın yılın ardından en iyi derecesini elde etti.

Son yıllarda F1'in büyüme ve popülaritesinde bir artış yaşandı. Önümüzdeki sezon için 24 yarışlık rekor sayıda bir yarış düzenlenecek. İspanya Grand Prix'si de 2026'da Madrid'e taşınacak.

Alonso 2018 sonunda hayal kırıklığına uğradığını hissederek F1'den ayrılmıştı. Ancak 2021'de Alpine ile geri döndükten sonra gridde kalmaya hevesli görünüyor.

Dazn'a konuşan Alonso, "F1'e dönüşümde iyi bir sürüş seviyesi yakaladım. Çünkü evimdeyken boşa zaman harcadığımı hissettim. F1'de olmak istiyordum."

"2023 beni haklı çıkarma yılı oldu. 2024 ve 2025'te kendimi güçlü, arzulu, enerjik ve iyimser görüyorum. Sonuçlar her zaman biraz size ve rakiplerinize bağlıdır."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Asla sonuç sözü veremezsiniz. Ama takımla birlikte gelişmeye devam etmek için iyi bir enerji hissediyorum. Bu motor sporları için iyi bir şey çünkü F1'in popülaritesi her geçen yıl artıyor."

"Giderek daha fazla genç insan bu sporu takip ediyor, pistler dolu, rekor bir takvim var ve yeni ülkeler F1'e katılmak istiyor."

"Görünüşe göre her şey zirveye çıkmış gibi ve ben bunu kanepeden izlemek istemiyorum."

"2024'te 2023'teki gülümsememi koruyup koruyamayacağımı bilmiyorum."

"Her zaman sonuçlara ihtiyacınız vardır. Ancak takımın motive olduğu ve zaferlere aç olduğu konusunda netim."

"Genç bir ekip, coşku var ve yarış için farklı bir tutum sergiliyorlar." dedi.