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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Kazanmak istiyorum ama şimdilik sadece bir hayal"

Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, yeni sezonda galibiyet hayali kursa da, bunun sadece "hayal" olduğunun farkında.

Alonso: "Kazanmak istiyorum ama şimdilik sadece bir hayal"

Fernando Alonso, Formula 1'deki son galibiyetini 2013 yılında alırken, son podyumunu 2014 yılında elde etti.

İspanyol pilot, son iki yılı farklı serilerde geçirdi ve WEC şampiyonluğu kazanırken, Le Mans 24 Saat'te zafere ulaşmayı başardı.

Şimdi Alpine ile spora geri dönen Alonso'nun en azından bu yıl normal şartlar altında kazanması beklenmiyor.

Sky Sports'a konuşan Alonso, "Eğlenmek ve insanları harika sonuçlar alarak mutlu etmek için Formula 1'e dönüyorum. Kazanmak istiyorum, ama şu anda zaferler ve şampiyonluk için mücadele edebileceğimizi söylemek sadece bir hayal. Her şeyin nasıl gideceğini göreceğiz."

"Ancak hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi durumdayım. Geçen yıl, spora dönüşümde beni neyin beklediğini tam olarak bildiğim için, daha iyi hazırlanmak adına gereken her şeyi yaptım ve takıma kademeli olarak katıldım. Fiziksel anlamda iyi durumdayım ve aylardır antrenman yapıyorum." dedi.

Vatandaşı ve dostu Carlos Sainz'ın Ferrari'ye geçişi sorulduğunda Alonso, "Onun için mutluyum, geride kalan yıllarda kaydettiği gelişimi hepimiz gördük. Carlos ve Charles Leclerc harika bir ikili. Ferrari'nin daha hızlı olup olmadığını ve zaferler için savaşıp savaşmayacaklarını göreceğiz."

"Ferrari her zaman en iyi yüksek hedefler için yarışır ve 2020'ye kadar durum farklı değildi. Ferrari'nin bu sezon olmasa bile, bir sonraki sezon yeniden güçleneceğini düşünüyorum. Ayrıca bu yıl daha güçlü olacaklar." dedi.

"Alpine ve Ferrari’nin hedeflerini karşılaştırmak mümkün mü?" sorusuna Alonso, "Bu sene her 2 takımın da geçen sene şampiyonayı tamamladığı sırada kalacağını sanmıyorum, fakat Ferrari’yle aynı seviyede performans gösterecek olursak, bunun bizim için yoksa onlar için mi kötü bir haber olacağını bilemiyorum." yanıtını verdi.
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Editör Kemal Şengül

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