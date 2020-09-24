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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Kazanmak istiyorum, ama F1'e yarışmayı sevdiğim için dönüyorum"

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Alonso: "Kazanmak istiyorum, ama F1'e yarışmayı sevdiğim için dönüyorum"
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, Formula 1'e dönme sebebinin "yarışmayı sevmesi" olduğunu söyledi.

Daytona, Le Mans ve Sebring gibi yarışları kazanan Alonso, iki yıllık aradan sonra gelecek yıl Renault ile F1'e dönecek.

Alonso, AS ile yaptığı özel röportajda çeşitli konulara değindi.

İspanyol sürücü, "Hâlâ evde olduğum bu son günleri en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor. Yaptığım şey bu. Bu yıl herkes için biraz tuhaftı ve ilk başta kendimi tecrit ettim. Sonra Indianapolis'e gittim ve oradan döndüğümde yapacak çok işim yoktu. Bataryalarımı doldurdum, bu yüzden az çok normal bir hayat sürdüm. Karantina döneminde spor yaptım. Ama Indy 500'den sonra biraz rahatladım. Çünkü fırsat vardı ve kendime minik bir tatil verdim."

"Tatil yaparken kesinlikle bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyordum. Kendime 10 günlük bir tatil verdiğimde, yedinci ya da sekizinci günde bunun yeterli olduğunu düşünmeye başlıyorum... Son iki veya üç gün gereksiz gibi geliyor."

"Yıllar geçtikçe, yani yaşlandıkça her şeyin gençken hayal ettiğiniz gibi olmadığını fark ediyorsunuz. Farklı fikirleri olan insanlara karşı daha hoşgörülü oluyorsunuz. Kariyerime dönüp bakarsam şanslıydım, kariyerimin son 10 hatta 15 yılında seçimler yapma fırsatım oldu. O anda bana doğru gelen şeyleri yaptım ve bunun büyük bir ayrıcalık olduğuna inanıyorum. Her gün pek çok yetenekli çocuğun yarışma fırsatı bulamadığına hatta kartingde bile yarışamadığına dair hikayeler okuyorum. Onlar benim aksime doğru zamanda doğru yerde değillerdi."

"Kariyerimin ilk yıllarında gerçekten seçeneğim yoktu. Minardi'ye katıldım ve sonra Renault test pilotu oldum. Ama bu takımda test pilotu olmak harikaydı. Yine de o günlerde başka fırsatım yoktu."

"Son yıllarda, uzun süredir yarışma hayali kurduğum serilerde kendimi denedim. 2014 yılında Luca di Montezemolo ile Le Mans 24 Saat'in GT sınıfında, bir Ferrari ile yarışmak için görüştüm. Daha sonra 2015'te McLaren'dayken Porsche ile Le Mans'a katılma fikrini görüştük. Ama asıl fırsatı F1'den ayrıldıktan sonra yakaladım, Le Mans'a, Daytona'ya ve Dakar'a katıldım."

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Fotoğraf: Barry Cantrell / Motorsport Images

"Dakar mesela farklıydı. Özel bir planım olmamasına rağmen Dakar'da yarışmak istedim. Çünkü zamanım ve isteğim vardı. O dönem testlerde her şey yolunda gitmişti. Bazı testler yaptım ve her şey düzgün gitti. Az çok rekabetçiydim."

"İşler daha kötüye gitseydi Dakar'a olan katılımımı ertelerdim. Daha fazla test yapar öyle katılırdım. Ama en başından beri böyle bir mücadele için hazır olduğumu hissettim. Bu, bir yarışçı olarak gelişiminize yardım ediyor. Çünkü sürüş tekniklerinizi geliştiriyor. Aynı zamanda bir karakter olarak da gelişiyorsunuz çünkü bu tür kategorilerde bir bir takım olarak çalışmanız gerekiyor. Hem WEC hem de Dakar'da insan faktörü çok önemliydi."

"F1'den sonra çok sayıda teklif aldım. Farklı serilerdendi. Kendimi diğer serilerde denemeye başladığımda, her türlü seçeneğim vardı. Mesela NASCAR'dan en az birkaç teklif aldım. Formula E'den aldım. Daytona 500'den aldım. Dünya Rallikros Şampyionası'ndan aldım ve hatta ralliden bile aldım. Çok fazla seçenek vardı."

 

"Sonra düşündüm ve önümüzdeki yıl yapabileceğim her şeyi analiz ettiğimde, Formula 1'in bana en çekici seçenek olarak geldiğini gördüm. 2021'de dönmeyi her zaman düşündüm çünkü kurallar değişiyor. Ancak salgın ve kural değişikliklerinin 2022'ye ertelenmesinden ötürü bir yıl daha kenarda kalmayı değerlendirdim. Ama bu çok uzun bir ara olabilirdi. Sonrasında bu yeni kurallar için orada hazırlanmanın en iyisi olduğuna karar verdim."

"Ayrılırken döneceğimden emin değildim ama dönersem 2021'den önce olmayacağı açıktı. Çünkü o yıldan önce eski araçlar kullanılacaktı ve bu bana çekici gelmiyordu. McLaren'dan ayrılırken kapıyı %95 kapattım ve sadece %5 açıktı. Ruh halimin nasıl olduğunu görmek istedim."

Fernando Alonso, Ferrari 375

Fernando Alonso, Ferrari 375

Fotoğraf: Jakob Ebrey

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Diğer projelere baktım, her şey beklediğimden daha iyiydi. Daytona'yı kazandık, WEC'te şampiyon olduk, Le Mans'da iki zafer aldık."

"Triple Crown konusunu şimdilik bilmiyorum. Şu anda odak noktam daha çok Formula 1'le ilgili. Formula 1 maceramın biteceği iki, üç ya da dört yıl sonra neler olacağını göreceğiz. Indianapolis'e 'kesin olarak döneceğim' diyemem. Çünkü tıpkı Dakar gibi yılda bir kez yapılıyor ve hazırlanmanız gerekiyor. Orada sürekli burada yarışan önemli isimlerle rekabet etmeniz gerekiyor ve orada daha az şansınız var. Indy 500'ü kazanmak isterdim ama bu yıl zordu ve bitiş çizgisine ulaştığım için mutluyum. Ama istediğimiz sonuç tabii ki bu değildi."

Şampiyonluk için mi F1'e döndüğü sorusuna Alonso, "Evet demeyi çok isterdim ama özellikle 2021'le ilgili öngörülemeyen pek çok zorluk var. 2022'de işlerin nasıl olacağını göreceğiz. Tüm takımlar bunun her şeyin değişeceği ve Formula 1'de devrimin gerçekleşeceği bir yıl olacağını düşünüyor. Ben de öyle olmasını umuyorum. Ama kimse tam olarak ne olacağını bilmiyor. Bu yüzden Formula 1'e dönerken kendime özel hedefler koymak istemiyorum. Doğru olan bu. Çünkü bunu başaramadığınızda en azından hayal kırıklığı yaşamazsınız."

"Formula 1'e yarışmayı sevdiğim için dönüyorum. Bu seri, pandemiden en az etkilenen seriydi. Ailem olarak gördüğüm ekibe dönüyorum, iyi bir ruh halim var çünkü bataryalarımı son iki yılda doldurma şansı buldum."

"Her zaman şunu söyledim: beş kırmızı ışık söndüğünde hepimiz zaferler, şampiyonluklar ya da podyumlar için yarışıyoruz. Her şeyi başarmak istiyoruz. Ancak önümüzde büyük zorluklar var. Bunun gayet farkındayım." yanıtını verdi.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

Fotoğraf: A.S.O.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso win the Le Mans 24 Hours and the FIA World Endurance Championship Super Season 2018 / 2019

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso win the Le Mans 24 Hours and the FIA World Endurance Championship Super Season 2018 / 2019

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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