Alonso, kazanmak için artık daha fazla risk almaya hazır

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Hollanda GP'sinde Alonso ve Aston, Haziran ayındaki Kanada'dan bu yana en rekabetçi yarışlarını gerçekleştirdi ve İspanyol pilot ikinci sıraya yükselerek kırmızı bayraktan sonra yeniden startta bir süre Max Verstappen'i kovaladı.

Alonso bu sezon formundan bahsederken genellikle temkinli davrandı, ancak Hollanda GP'nin bitmesinin ardından pite dönerken "yakında bir yarış kazanacağız, yaklaşıyoruz" dedi.

Zandvoort onun 2023 sezonundaki yedinci podyumu ve üçüncü ikinciliği oldu.

Motorsport.com tarafından Hollanda'daki mesajını açıklaması istendiğinde Alonso, "Biraz daha yakın göründüğümüz birkaç hafta sonu var."

"Zandvoort'ta ya da ikinci olduğum üç yarışta, galibiyete yakın olduğumuzu hissettim. Olağanüstü bir Max ve yenilmez bir Red Bull'a karşı mücadele ediyoruz."

"Bazen yaklaşıyoruz ve sadece performans açısından, şans açısından, doğru zamanda pit stop açısından ya da her neyse ekstra bir adıma ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden evet, Zandvoort'tan sonra pozitif olalım diye düşündüm."

"Radyoyu her açtığımda mühendisimle konuştuğumu düşünüyorum, ancak dünyadaki herkesle konuştuğumu unutuyorum ve bu yüzden, bu yorumların özel olmasını istiyorum."

"Ama benim hissiyatım buydu ve kalan yarışlarda umarım tekrar mücadele edebilecek pozisyonda olabiliriz ve sanırım Max ile yan yana olma şansına sahip olabiliriz ve bu noktada belki biraz daha fazla risk alabiliriz." şeklinde cevap verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Alonso'nun sözlerinin Silverstone ekibinin tüm personeli için bir destek niteliğinde olduğunu düşünüyor.

Autosport tarafından Alonso'nun sözlerinin etkisi sorulduğunda Krack, "Motive ediciydi ve takım için duymak güzeldi. Aynı zamanda bunu evde dinleyen herkes için de önemli. Bu aslında motivasyon konuşması yapmak için en iyi an."

"Ve bunu duymak herkes için çok güzeldi ve bu eve döndüğünüzde gülümseyen yüzler anlamına da geliyor. Ancak bunu söylemek ve yapmak arasında bir fark var. Bu yüzden bu açığı kapatmak ve bunu gerçekleştirmek için gerçekten çok çalışmalıyız." şeklinde cevap verdi.

Aston'un normal koşullarda Verstappen ve Red Bull'u yenip yenemeyeceği sorulduğunda ise Krack, "Çok iyiler. Bence kabul etmemiz gereken ilk şey bu. Max ve o araç arasındaki kombinasyon olağanüstü."

"Sanırım Fernando da bunu ima etti, belki de onların durumu yeterince fark edilmiyor. Seviye çok yüksek. Bunu yapmak için başının belaya girmesi gerektiğini söylemiyorum. Önümüzdeki yarışlarda nasıl gelişeceklerini görmek zorundayız."

"Eğer böyle bir şey olursa, onu yakalayacak pozisyonda olmanız gerekir ve şu anda bu pozisyonda olamayacağımız dört, beş, altı yarış oldu. Bence bu yüzden alçakgönüllü olmalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve neler olacağını görmeliyiz." dedi.

Jonathan Noble tarafından hazırlanan ek rapor