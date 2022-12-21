Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / McLaren, 100 milyon sterlinlik zararın ardından yeniden kârda Sonraki / Norris: "2022'den öğrenmemiz gereken çok şey var"
Formula 1 Haberler

Alonso: "Kazanma hırsım, F1'e özel değil"

Fernando Alonso, kazanmaya olan açlığının motor sporlarına özel olmadığını belirtti ve tenisten örnek verdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Alonso: "Kazanma hırsım, F1'e özel değil"
Haberi dinle

İki kez şampiyon pilot, Alpine ile Formula 1'e geri dönüşünün ikinci yılında iyi bir form yakaladı ve Alpine'in Takımlar Şampiyonası'nda McLaren'in önünde ve Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in gerisinde dördüncü sırayı elde etmesine yardımcı oldu. 

Buna rağmen Alonso, A522 aracının dayanıklılık sorunlarından çoğu zaman şikayetçiydi ve bu da, 2023 sezonu için Aston Martin'e geçmesine sebep olan etmenlerden biri oldu.

Alpine sportif direktörü Alan Permane, Alonso'yu 'makine' olarak tanımlarken, takım arkadaşı Esteban Ocon ise İspanyol pilotu 'canavar' olarak nitelendirmişti. 

Kazanmaya olan açlığı hakkında medyaya konuşan Alonso, "Bu normal bir şey."

"Bu sadece motor sporlarına özel değil, her şeyde böyleyim."

"Tenis için de bu örneği kullanabilirim, çok iyi tenis oynamıyorum ama herkesle oynayabilecek kadar iyiyim."

“Eğer karşı taraf topa çok sert vuruyorsa ben vuramıyorum, bu yüzden daha iyi oynayabilsem bile yüksek toplarla oynamaya başlıyorum. Çünkü bu şekilde top karşı tarafa daha düşük bir hızda geliyor ve nasıl tepki vereceğini bilemiyor."

“Yani sonunda, benden daha iyi bir oyuncuya karşı maçı kazanmış oluyorum. Bunun nedeni sürekli olarak güçlü yönlerimi nasıl kullanacağımı ve aynı zamanda rakiplerimi nasıl zayıflatacağımı düşünmem. Bu sadece motor sporlarında değil, her şeyde böyle."

“Sanırım doğuştan bende olan bir özellik." dedi.

paylaşım
yorumlar
McLaren, 100 milyon sterlinlik zararın ardından yeniden kârda
Önceki haber

McLaren, 100 milyon sterlinlik zararın ardından yeniden kârda
Sonraki haber

Norris: "2022'den öğrenmemiz gereken çok şey var"

Norris: "2022'den öğrenmemiz gereken çok şey var"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"
Formula 1

Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"
Formula 1

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"
Formula 1

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso, F1'e dönüşünde Schumacher gibi sorun yaşamadığı için mutlu
Formula 1

Alonso, F1'e dönüşünde Schumacher gibi sorun yaşamadığı için mutlu

De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"
Formula 1

De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"

Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu"

Son Haberler

Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"
Formula 1 Formula 1

Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, güncellemeleri ve aracı geliştirme süresini yarıya indirmek için yaptığı değişikliklerden bahsetti.

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

George Russell, arkadaşları Alex Albon ve Lando Norris puan ve podyum için mücadele ederken kendisinin arka sıralarda olmasını 'sindirmekte zorlandığını', ancak kendi zamanının geleceğine her zaman inandığını belirtti.

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, birlikte geçirdikleri ilk F1 sezonunda verdiği destek için Valtteri Bottas'ı övdü.

Honda, MotoGP teknik ekibini yeniden yapılandırıyor
MotoGP MotoGP

Honda, MotoGP teknik ekibini yeniden yapılandırıyor

Honda, MotoGP teknisyenleri arasındaki önemli pozisyonlarda birtakım değişiklikler yaptı. Bunların başında ise LCR'den gelen Giacomo Guidotti'nin, Joan Mir'in yeni ekip şefi olması geliyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.