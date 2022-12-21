Alonso: "Kazanma hırsım, F1'e özel değil"

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İki kez şampiyon pilot, Alpine ile Formula 1'e geri dönüşünün ikinci yılında iyi bir form yakaladı ve Alpine'in Takımlar Şampiyonası'nda McLaren'in önünde ve Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in gerisinde dördüncü sırayı elde etmesine yardımcı oldu.

Buna rağmen Alonso, A522 aracının dayanıklılık sorunlarından çoğu zaman şikayetçiydi ve bu da, 2023 sezonu için Aston Martin'e geçmesine sebep olan etmenlerden biri oldu.

Alpine sportif direktörü Alan Permane, Alonso'yu 'makine' olarak tanımlarken, takım arkadaşı Esteban Ocon ise İspanyol pilotu 'canavar' olarak nitelendirmişti.

Kazanmaya olan açlığı hakkında medyaya konuşan Alonso, "Bu normal bir şey."

"Bu sadece motor sporlarına özel değil, her şeyde böyleyim."

"Tenis için de bu örneği kullanabilirim, çok iyi tenis oynamıyorum ama herkesle oynayabilecek kadar iyiyim."

“Eğer karşı taraf topa çok sert vuruyorsa ben vuramıyorum, bu yüzden daha iyi oynayabilsem bile yüksek toplarla oynamaya başlıyorum. Çünkü bu şekilde top karşı tarafa daha düşük bir hızda geliyor ve nasıl tepki vereceğini bilemiyor."

“Yani sonunda, benden daha iyi bir oyuncuya karşı maçı kazanmış oluyorum. Bunun nedeni sürekli olarak güçlü yönlerimi nasıl kullanacağımı ve aynı zamanda rakiplerimi nasıl zayıflatacağımı düşünmem. Bu sadece motor sporlarında değil, her şeyde böyle."

“Sanırım doğuştan bende olan bir özellik." dedi.