Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı
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Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bisiklet kazasının ardından ilk fotoğrafını yayınladı.
Alonso, 11 Şubat'ta İsviçre'de bisikletle antrenman yaparken bir otomobille kazaya karışmıştı. Kazanın ardından Alonso'nun durumuna dair olumlu ve olumsuz birçok şey söylendi.
Kazada bir gün sonra yapılan açıklamada Alonso'nun dişlerinin bazılarının ve üst çenesinin kırıldığı doğrulandı. Alonso, alanında uzman bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu ve taburcu olurken uzaktan çekilen fotoğraflar basında yer aldı.
Bu süreçte Alonso ya da Alpine F1 takımından herhangi bir fotoğraf paylaşımı olmamıştı.
Alonso, bu akşam sosyal medya hesaplarından kendisine ait bir fotoğraf paylaşarak iyi olduğunu, formunu korumak için çalışmaları sürdürdüğünü belirtti ve kendisine mesaj atanlara teşekkür etti.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı
paylaşım
yorumlar
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