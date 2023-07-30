Alonso kazada sorumluluğu üstlendi
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, sprint yarışında yaptığı kazada sorumluluğu üstlendi.
Fernando Alonso, Nico Hulkenberg'i geçmeye çalışırken aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.
Uzun süre sonra ilk kez böyle bir hata yapan Alonso, olayda sorumluluğu üstlendi.
İspanyol pilot şöyle dedi: "Başlangıçta Lance'in arkasında pite girseydim, yedi saniyeden fazla zaman kaybedecektim. Yani her halükarda çok fazla şey kaybedecektim."
"Olay hakkında söyleyecek çok fazla şey yok. Pouhon'a girişte Nico'yu çok yakından takip ediyordum; yere basma gücü kaybettim, beyaz çizgiye dokundum ve aracı kaybettim. Tekrarını görmedim ama benim hatam. Genel olarak kötü bir gündü."
"Yol tutuş bulmaya çalışmak ya da her virajda yol tutuş seviyelerinin nasıl olduğunu tahmin etmek zordu."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
"Kırmızı bayrak nedeniyle ikinci bölümde bir tur bile atamadım."
"Yarışta puan potasının dışındaydık, hatta çok dışındaydık çünkü ilk sekize puan veriliyor."
"Bu yüzden risk almaya değerdi... Bakalım yarın puan alabilecek miyiz?"
Kaza yapmasaydı puan için savaşıp savaşamayacağı sorusuna Alonso, "O noktada puan alabilecek gibi değildik. Sadece 11 turluk bir yarışta puan almak her zaman zor olacaktı.."
"Yine de, bu tür şeylerin bugün olması yarın olmasından daha iyidir. Pazar günü temiz bir sayfa açacağız." cevabını verdi.
Alonso, başlangıçtan itibaren şartların iyi olduğunu, sadece görüşün kötü olduğunu söyledi.
"Yol tutuş açısından sorun yoktu ama görüş mesafesi çok düşüktü."
"Bu Spa'da hep devam edecek bir sorun gibi görünüyor. Belki de çözümler hakkında düşünmemiz lazım."
Son Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP
Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar