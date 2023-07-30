Alonso kazada sorumluluğu üstlendi

Fernando Alonso, Nico Hulkenberg'i geçmeye çalışırken aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.

Uzun süre sonra ilk kez böyle bir hata yapan Alonso, olayda sorumluluğu üstlendi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Başlangıçta Lance'in arkasında pite girseydim, yedi saniyeden fazla zaman kaybedecektim. Yani her halükarda çok fazla şey kaybedecektim."

"Olay hakkında söyleyecek çok fazla şey yok. Pouhon'a girişte Nico'yu çok yakından takip ediyordum; yere basma gücü kaybettim, beyaz çizgiye dokundum ve aracı kaybettim. Tekrarını görmedim ama benim hatam. Genel olarak kötü bir gündü."

"Yol tutuş bulmaya çalışmak ya da her virajda yol tutuş seviyelerinin nasıl olduğunu tahmin etmek zordu."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Kırmızı bayrak nedeniyle ikinci bölümde bir tur bile atamadım."

"Yarışta puan potasının dışındaydık, hatta çok dışındaydık çünkü ilk sekize puan veriliyor."

"Bu yüzden risk almaya değerdi... Bakalım yarın puan alabilecek miyiz?"

Kaza yapmasaydı puan için savaşıp savaşamayacağı sorusuna Alonso, "O noktada puan alabilecek gibi değildik. Sadece 11 turluk bir yarışta puan almak her zaman zor olacaktı.."

"Yine de, bu tür şeylerin bugün olması yarın olmasından daha iyidir. Pazar günü temiz bir sayfa açacağız." cevabını verdi.

Alonso, başlangıçtan itibaren şartların iyi olduğunu, sadece görüşün kötü olduğunu söyledi.

"Yol tutuş açısından sorun yoktu ama görüş mesafesi çok düşüktü."

"Bu Spa'da hep devam edecek bir sorun gibi görünüyor. Belki de çözümler hakkında düşünmemiz lazım."