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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Alonso: "Kaybettiğimiz puanları telafi edebiliriz"

Alpine pilotu Fernando Alonso, ilk üç yarışta kaybettiği önemli puanlara rağmen, bunları ilerleyen yarışlarda telafi edebileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Kaybettiğimiz puanları telafi edebiliriz"
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Fernando Alonso, büyük umutlarla girdiği 2022 sezonuna şanssız şekilde başladı ve ilk üç yarışın ardından sadece iki puanı var.

Suudi Arabistan'da muhtemel bir altıncılığı dayanıklılık sorunları nedeniyle kaybeden Alonso, Avustralya'da da ilk dörde girebilecek konumdayken sorun yaşamıştı.

Imola yarışı öncesi konuşan Alonso, ilk önce Avustralya GP hakkında konuştu.

İspanyol pilot, "Avustralya'da, sıralama turlarının üçüncü bölümünde yaşadığımız sorunun ardından şanssız bir pazar günü geçirdik ve istediğimiz sonucu alamadık."

"Araç genel anlamda hızlıydı ve cumartesi günü kendimi çok güçlü hissettim. Üçüncü bölümdeki turuma baktığımda, iyi bir noktadaydım ve ilk üç sıra için zorluyordum."

"Turu tamamlayamamak üzüntü vericiydi çünkü o noktaya kadar, belli bir süredir en iyi hafta sonummuş gibi hissettim."

"Takım yarış için aracı tamir etme konusunda harika bir iş çıkardı. Fakat Melbourne'de geçiş yapmak kolay olmadığı için, 10. başlayarak yükselmek her zaman için zor olacaktı."

"Ters strateji denedik fakat güvenlik aracı nedeniyle grid birbirine yaklaştı ve yarışı bizim için mahvetti."

"Arkada bitirdiğimiz kabul etmek kolay değildi çünkü hafta sonu daha fazlasını hak ettiğimi hissediyordum. Artık sadece ileriye bakıp, Imola'da tekrar denemeye çalışacağız."

Şimdi temel soru, Alpine'in bu performansı Imola'ya taşıyıp taşıyamayacağı.

Alonso bu konuda şöyle diyor: "Kesin bir şey söylemek çok zor çünkü gridin ne kadar yakın olduğuna bakarsak, bu sezon her Grand Prix'de biraz farklı bir güç düzeni göreceğimizi düşünüyorum."

"Performans anlamında baktığımızda, şu ana kadar gittiğimiz üç farklı pistte çok tutarlıydık ve bu, olumlu bir işaret."

"Bu yıl büyük bir gelişim savaşı olacak. Önümüzde gideceğimiz 20 yarış daha var. Bu yüzden kaybedilen puanları geri kazanmak adına bolca zamanımız var."

Fernando Alonso, Alpine

Fernando Alonso, Alpine

Fotoğraf: Alpine

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