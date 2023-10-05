Alonso: "Katar, Suzuka ile benzer geçecek"
2021'de Katar'da podyuma çıkan Fernando Alonso, bu hafta sonu Japonya ile benzer şekilde son puanlar için mücadele etmeyi bekliyor.
Aston Martin için zorlu geçen birkaç yarışın ardından sezon bu hafta sonu Katar'da devam edecek ve pistin AMR23'e çok uymadığı biliniyor.
2021'deki ilk Katar yarışında podyuma çıkan Fernando Alonso, hafta sonu için beklentilerini düşük tutuyor.
Alonso, perşembe günkü basın toplantısında şöyle konuştu: "Japonya'dan çok da farklı olacağını sanmıyorum."
"Kimsenin bu hafta sonu için büyük güncellemeler getirdiğini düşünmüyorum. Pistin özellikleri Suzuka'ya oldukça benziyor."
"Bu yüzden çok da farklı olmayacağını tahmin ediyorum."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alonso, yeni nesil araçların Katar'da nasıl olacağını merak ediyor.
"Şüphesiz heyecanlı olacak. Pistin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Burada sürüş yaparken adrenalin pompalıyorsunuz."
"Yeni nesil araçlar yüksek hızlı virajlarda oldukça başarılı oldular ve düşük hızlı virajlarda biraz zorlandılar. Burada da yüksek hızlı virajlar var."
"Bu yüzden araçların iyi gideceğini düşünüyorum."
"Bence bilinmeyen şey yeni asfalt! Bu asfaltın ne kadar tutuşa sahip olacağı çok önemli. Ayrıca toz da bir etken olabilir."
Alonso, sezon böyle devam ederse, dördüncülüğü McLaren'a kaybetme ihtimalleri olduğunun farkında.
"İyi bir dinamikleri var ve oldukça hızlılar. Fakat her hafta sonu herkes inişler ve çıkışlar yaşıyor."
"Ağustos tatilinden önce Avusturya'da ve Silverstone'da zaten çok güçlüydüler. Diğer pistlerde biz podyumdaydık ve onlar biraz zorlandılar."
"Bakalım Abu Dabi'de onları yenebilecek miyiz?"
Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti
Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti
Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı"
Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı" Alonso: "McLaren, Aston Martin için ilham kaynağı"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Tsunoda, Aston Martin konusunda Red Bull tarafından yanlış anlaşılmak istemiyor
Tsunoda, Aston Martin konusunda Red Bull tarafından yanlış anlaşılmak istemiyor Tsunoda, Aston Martin konusunda Red Bull tarafından yanlış anlaşılmak istemiyor
Aston Martin, 2025'te Valkyrie LMH ile WEC'te yarışacak
Aston Martin, 2025'te Valkyrie LMH ile WEC'te yarışacak Aston Martin, 2025'te Valkyrie LMH ile WEC'te yarışacak
Krack: "Aston Martin'in gidişatı tersine çevrilmeli"
Krack: "Aston Martin'in gidişatı tersine çevrilmeli" Krack: "Aston Martin'in gidişatı tersine çevrilmeli"
Son Haberler
Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları
Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları
Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak
Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak
Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"
Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş" Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"
Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"
Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor" Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar