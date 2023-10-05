Alonso: "Katar, Suzuka ile benzer geçecek"

Aston Martin için zorlu geçen birkaç yarışın ardından sezon bu hafta sonu Katar'da devam edecek ve pistin AMR23'e çok uymadığı biliniyor.

2021'deki ilk Katar yarışında podyuma çıkan Fernando Alonso, hafta sonu için beklentilerini düşük tutuyor.

Alonso, perşembe günkü basın toplantısında şöyle konuştu: "Japonya'dan çok da farklı olacağını sanmıyorum."

"Kimsenin bu hafta sonu için büyük güncellemeler getirdiğini düşünmüyorum. Pistin özellikleri Suzuka'ya oldukça benziyor."

"Bu yüzden çok da farklı olmayacağını tahmin ediyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, yeni nesil araçların Katar'da nasıl olacağını merak ediyor.

"Şüphesiz heyecanlı olacak. Pistin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Burada sürüş yaparken adrenalin pompalıyorsunuz."

"Yeni nesil araçlar yüksek hızlı virajlarda oldukça başarılı oldular ve düşük hızlı virajlarda biraz zorlandılar. Burada da yüksek hızlı virajlar var."

"Bu yüzden araçların iyi gideceğini düşünüyorum."

"Bence bilinmeyen şey yeni asfalt! Bu asfaltın ne kadar tutuşa sahip olacağı çok önemli. Ayrıca toz da bir etken olabilir."

Alonso, sezon böyle devam ederse, dördüncülüğü McLaren'a kaybetme ihtimalleri olduğunun farkında.

"İyi bir dinamikleri var ve oldukça hızlılar. Fakat her hafta sonu herkes inişler ve çıkışlar yaşıyor."

"Ağustos tatilinden önce Avusturya'da ve Silverstone'da zaten çok güçlüydüler. Diğer pistlerde biz podyumdaydık ve onlar biraz zorlandılar."

"Bakalım Abu Dabi'de onları yenebilecek miyiz?"