Formula 1 Katar GP

Alonso, Katar GP ilk antrenman seansında yer almayacak

Aston Martin, Fernando Alonso'nun Katar Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını kaçıracağını doğruladı. İspanyol sürücünün yerine takımın yedek pilotu Jak Crawford piste çıkacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 12:10

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Jak Crawford, Las Vegas Strip Pisti'nde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında piste çıkmıştı.

Crawford, Las Vegas öncesinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Las Vegas'ta AMR26'nın direksiyonuna yeniden geçeceğim için gerçekten heyecanlıyım."

"Bunu özellikle ABD'de yapacak olmak benim için çok özel. Amerikalı taraftarların önünde piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Ancak Crawford'ın piste çıkış planları, Las Vegas'taki yoğun yağış sebebiyle ilk antrenman seansının gerçekleşmemesi üzerine suya düştü.

Jak Crawford, Aston Martin

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Bu hafta sonu gerçekleşecek Katar Grand Prix’sinde Aston Martin, Fernando Alonso'nun koltuğunu yeniden Crawford'a verecek.

21 yaşındaki pilot, Mexico City ve Las Vegas'ın yanı sıra Japonya, Avusturya ve Belçika'da da ilk antrenman seanslarında yer almıştı.

Böylece Aston Martin, bir sezonda dört kez ilk antrenman seansında bir çaylağa yer verme yükümlülüğünü tamamlamış olacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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