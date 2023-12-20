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Alonso, karting pistinin tur rekorunu kırdı

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, kış arasına rağmen pistlerden uzak durmuyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

42 yaşında olmasına rağmen kariyerinin en iyi Formula 1 sezonlarından birisini geride bırakan Fernando Alonso, kış arasına rağmen henüz kaskını çıkarmadı.

Geçtiğimiz günlerde bir dizi GT testi yapan Alonso, kendi karting pistinde genç sürücüleriyle antrenman yapıyor.

Sosyal medyadan o anlara dair bazı kareler paylaşan Alonso, Asturias'taki müzesinin yanında bulunan pistinin tur rekorunu da kırdığını açıkladı.

Alonso, "Karting pistinde bir test günü ve rekor!"

"2017'den beri burada düzenlenen Avrupa karting şampiyonası tur zamanlarına yaklaşmak imkansız görünüyordu; nihayet bugün bunu geçmek mümkün oldu." dedi.

İspanyol pilot, önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa'da havalar iyice soğumadan önce pistte mümkün olduğunca çok vakit geçiriyor.

Kısa kış tatiline ise Noel zamanı başlaması bekleniyor.

 
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