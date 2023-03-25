Alonso: "Kariyerimin 16 yılı podyum ve galibiyet mücadelesiyle geçti"
Fernando Alonso, kötü kariyer seçimlerine rağmen hayatının 16 yılını Formula 1'de podyum ve galibiyet mücadelesi vererek geçirdiğini söylüyor.
İlk iki yarışı çoktan geride kalan 2023 sezonunun en büyük sürprizi hiç şüphesiz ki Aston Martin oldu.
Geçen sezonun çoğunu dokuzuncu geçiren ve son yarışlarda yaptığı atılımla ancak yedinci olabilen takım, bu yıl Dan Fallows'un başını çektiği yeni teknik ekibin iyi bir iş ortaya koyması sayesinde en iyi ikinci araca sahip.
Bu durumun en çok yaradığı isimse hiç şüphesiz ki iki yarışta da podyuma çıkmayı başaran çifte şampiyon Fernando Alonso.
Kariyerinin ikinci kısmını çoğunlukla rekabetçi olmayan araçlarla geçiren İspanyol pilot, 2015-2022 sezonları arasında yalnızca bir kez -2021 Katar GP'sinde üçüncü olarak- podyuma çıkabilmişti.
Alonso'nun podyuma dönmesi birçok kişiyi sevindirmiş vaziyette; nitekim kendisi hatalı kariyer seçimleriyle anılan bir isim ve Aston Martin'in de bu seçimlerden biri olacağı düşünülüyordu.
Yine de pişmanlık duymadığını birçok kez belirten Alonso, geçmişe baktığında başarısızlıklardan çok başarılarla karşılaştığını söylüyor.
Channel 4'e konuşan Alonso, "20 yıllık kariyerimde, rekabetçi olmayan bir McLaren-Honda'da dört sinir bozucu yıl geçirdiğimi söyleyebilirim."
"Ama hayatımın 16 yılında Formula 1'de podyumlar ve galibiyetler için mücadele ettim ve bu oldukça benzersiz bir şey."
"Bazen insanların kariyer seçimlerim için biraz üzüldüklerini hissediyorum ama gerçekler bana tersini söylüyor, bu yüzden bazen bunu açıklığa kavuşturmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
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