Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"

Resmi olarak "F1 tarihinin en tecrübeli pilotu" unvanını elinde bulunduran Alonso, uzun kariyerine iki şampiyonluk ve 32 zafer sığdırdı.

Ancak kendisinin kariyerine asıl damga vuran konu takım değişiklikleri, kariyeri boyunca yedi kez takım değiştiren Alonso, sırasıyla Minardi, Renault, McLaren, Ferrari ve Aston Martin adına yarıştı.

En uzun süre yarıştığı takım beş seneyle Ferrari olan Alonso'nun iki ayrı dönemde McLaren, üç ayrı dönemde Renault/Alpine adına yarıştığını da hatırlatalım.

Şu anda Aston Martin ile kariyerinin geç bir döneminde başarılar elde eden Alonso, seçme şansı olsa yine aynı kararları vereceğini söylüyor.

Alonso, "Verdiğim hiçbir karardan ötürü pişman değilim, hiçbir şeyi değiştirmezdim."

"Hiç kimse bir sonraki yıl takımların performansının ne olacağını bilecek bir kristal küreye sahip değil."

"Renault'dan ayrıldıktan sonra McLaren ile anlaştım ve o sezon Dünya Şampiyonası için mücadele ettik, ne kadar rekabetçi olduğumuzu düşünürsek iyi bir hamleydi."

"Bir diğer hamle de Ferrari'ye geçmekti, hiçbir pilotun Ferrari'den gelen bir teklifi reddedebileceğini düşünmüyorum. Ferrari'de bulunduğum beş yıl içinde üç kez şampiyonluk mücadelesi verdik.

"Sonrasında McLaren-Honda'ya geçtim, ilginç bir projeydi ve herkes güçlü olacağımızı düşünüyordu, ancak yürümedi."

"Bu sporda böyle şeyler olabilir." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'da geçen hayal kırıklığı dolu dört yılın ardından F1'e iki sene ara veren ve bu süre zarfında Dakar Rallisi, IndyCar ve WEC gibi serilerde mücadele eden Alonso, iki yıl boyunca F1'den uzak kaldığı için de pişman değil.

Alonso, "F1'i bıraktım çünkü kafamda çok fazla şey vardı, denemek istediğim seriler vardı."

"Dayanıklılık yarışlarını, Dakar'ı ve IndyCar'ı denemek için harika bir zamandı, bunların hepsi de çok iyi başarılarla sonuçlandı. Bunun için mutluyum.

"Sonrasında ise her zaman ailem olarak göreceğim Renault ile, sonrasında ise herkesin 'en kötü karar' olarak gördüğü Aston Martin ile yarışmak için F1'e döndüm. Belki de kariyerimin en iyi kararıydı!"

"Bu sadece takım seçmenin zorluğunu ve herkesin evinden topladığı bilgilerin yetersizliğini gözler önüne seriyor." dedi.