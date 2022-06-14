Alonso: "Kanıtlayacak bir şeyim yok"

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Fernando Alonso, geçen hafta sonu adını bir kez daha Formula 1 tarihine yazdırdı. Bunun sebebi, ilk yarışı ile son yarışı arasında en uzun zaman dilimi olan pilot olmasıydı.

İspanyol pilot en az iki yıl daha Formula 1'de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor ancak Alpine, Oscar Piastri'den ötürü henüz kararını vermedi.

Alonso'nun Alpine ile yollarını ayırması halinde Formula 1'den ayrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor çünkü gridde gidebileceği pek fazla takım yok.

Geçtiğimiz günlerde Corriere dello Sport'a konuşan İspanyol pilot, emekli olmak istemediğini bir kez daha dile getirdi.

Alonso şöyle dedi: "Rekabetçi olduğum ve seyahat etmekten rahatsız olmadığım sürece neden bırakayım ki?"

"Ayrıca pistleri çok iyi bilme gibi bir avantajım da var. Bence bu önemli bir detay."

"Oscar iyi bir sürücü ve takım bizi rekabet ettirmekte özgür. Fakat performans açısından neler sunabileceğimi biliyorlar. Bir şey kanıtlamak zorunda olduğumu düşünmüyorum."

"25 yaşımdan beri aynı yetenekleri taşıyorum. O zamandan beri hiç değişmedim. Mücadele tutkusu hâlâ içimde."

"İki yıl daha her şeyimi ortaya koyabileceğimi düşünüyorum. Yine de 2023 ile ilgili nihai karar yaz aylarından önce alınmayacak."

Alonso, gelecekte Dakar'a dönmek istediğini söyledi ve şöyle devam etti: "Bu gerçekten büyük bir mücadele. Oraya pek çok iyi insan katılıyor."

"Formula 1'in tam tersi kazanabilirsem, gelecekteki sürücüler için ulaşılamaz bir şey yapmış olacağım."