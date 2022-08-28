Alonso, Kanada'daki hataların ardından 3. sıraya temkinli yaklaşıyor

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Alonso, dünkü sıralamaları 6. sırada tamamlamıştı ancak grid cezası olan pilotlar sayesinde 3 sıra kazandı ve bugünkü yarışa 3. sıradan başlayacak. Alonso'nun önünde sadece Carlos Sainz ve Sergio Perez olacak.

Alonso bu sezon ilk defa bu kadar yukarıdan başlamıyor. Alpine pilotu Kanada GP'ye 2. sıradan başlamıştı ancak o yarışı ancak 9. sırada tamamlayabilmişti.

Alonso, "Bu konuda hâlâ temkinliyim çünkü Kanada'da gridde ilk çizgideydik ve orada birçok şeyi yanlış yaptık."

"Güvenlik araçlarını kullanmadık, ilk set lastiklerde çok uzun süre pistte kaldık, batarya sorunları yaşadık. Yarışlar cumartesi değil pazar günleri oluyor. Bu yüzden bu sefer temiz bir yarış çıkarmak istiyorum." dedi.

Bu sezon beşincilikten daha iyi bir sonuç elde edemeyen Alonso, grid pozisyonuna rağmen hayale kapılmadığını, gerilerden başlayan daha hızlı araçların hızlı bir şekilde yükselebileceğini söyledi.

Alonso, "Arkamızda çok güçlü rakiplerimiz var. İki Mercedes'in yarış performansı normalde çok güçlü oluyor ve Verstappen de sonunda podyum pozisyonuna gelecektir."

"Bu açıdan gerçekçi olursak ilk 5 ya da 6 yarış sonunda normal pozisyonumuz olabilir. Ancak bakalım neler olacak." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Spa-Francorchamps pistinde La Source virajından sonra Kemmel düzlüğünün sonuna kadar olan bölümde hava koridoru yakalayan pilotlar avantajlı oluyorlar.

İlk turda böyle bir fırsat olup olmayacağı sorulduğunda Alonso, "Belki Checo ve Carlos 1. virajda temas yaşarlar ve önümde bir boşluk olur! Bu gece görselleştirdiğim şey bu olacak!" dedi.

Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, sıralamalarda 5. olmuştu ancak o da ceza aldı ve yarışa 17. sıradan başlayacak.

Ocon, "Gerilerden yükselmeye çalışan çok fazla araç olacak. Onların neler yaptıklarına bakıp, onları takip etmeye çalışacağım." dedi.