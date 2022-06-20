Alonso, Kanada'da Mercedes ile hava kaçağı yüzünden mücadele edememiş

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Alonso, Montreal'deki sıralama turlarında ikinci sırayı aldı ancak yarışta takım arkadaşı Esteban Ocon'un gerisinde yedinci oldu.

Szafnauer, Alonso'nun, 20. turdaki düzlük performansını etkileyen bir sorun yaşamasaydı podyumda yer almak için Lewis Hamilton ve George Russell ile mücadele edebileceğini söyledi.

Alonso ayrıca ilk pit stopunu yeşil bayrak koşullarında yaparak da avantaj kaybetti, sanal güvenlik aracı sırasında bazı rakipleri pite geldi.

Alonso yarışın kalan kısmında, kendisinin DRS avantajı ile Valtteri Bottas'ın önünde kalmasına yardım eden Ocon'un arkasındaydı. Alonso, Alfa Romeo pilotunu arkasında tutmasına rağmen Bottas'ın önünde birden fazla yön değiştirdiği için hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı ve beş saniye zaman cezası alarak dokuzuncu sıraya geriledi.

Szafnauer, "İyi puanlar aldık ama güvenlik araçları olmasaydı biraz daha iyi olurdu."

"Islak zeminde aracın temposu iyiydi. Kuru zeminde Ferrari ve Red Bull kadar olmayacağımızı ama Mercedes kadar hızlı olacağımızı düşündük."

"Fakat Mercedes bir sorun yüzünden bizi geçti. Fakat genel olarak şampiyonada onları yenemeyeceğiz, bu bir gerçek. Üçüncü olmayacağız."

"Yani dördüncülük için mücadele ediyoruz ve çok mutluyum, iyi puanlar aldık." dedi.

Alonso'nun güç ünitesi problemi sorulan Szafnauer, "Fernando'nun aracında bir sorun yaşadık, bu yüzden Esteban'ın arkasında finiş gördü."

"Ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama bir yerde hava kaçağı var gibi görünüyor. Fakat şu an bilmiyorum."

"Bu yüksek sıcaklık nedeniyle kendiliğinden oldu ve sonrasında yönetmemiz gerekti. Bu yüzden düzlükte hızlı olamadık. Neyse ki duracak kadar büyük bir sorun değildi." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso, yarıştan sonra takımın problemlerinin her zaman kendi aracını etkilediğini söyledi ama Szafnauer, bu endişelere hemfikir olmadı.

Szafnauer, "Bunun her zaman onun başına geldiğine emin değilim. Öyle hissettirdiğine eminim ama bunun doğru olduğuna emin değilim." dedi.

Alonso, son turlarda Ocon'u geçmek için istekliydi ve "yüz kat daha hızlı olduğunu" belirtti.

Szafnauer, sürücülerin yerini korumasını söylemenin takım için zor bir karar olmadığını söyledi: "Beşinci ve altıncıydık değil mi? Yani ne istiyorsunuz ki, yeniden beşinci ve altıncı olmaları için yarışmalarına izin vermek veya yer değiştirmek mi?"

"Yarışmasının taraftarıyım ama Fernando'nun bir sorun yaşadığını hatırlatmak isterim. Düzlük hızına mal olan bir hava kaçağı vardı. Esteban ise iyi niyetli bir şekilde DRS treninde olması için onu bekledi ve doğru olan buydu."

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Szafnauer, takımın Alonso'nun neden ıslak zeminde yapılan sıralamada bu kadar hızlı olduğuna dair açıklaması olmadığını ancak bu tecrübelerinden ders çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Takım patronu, "Elimizdeki tüm bilgisayarlarda bu farkı anlamaya çalışıyoruz."

"Bunun nedenlerinden biri de, ıslak zeminde harika olması ve iyi bir tur zamanı yapmasıydı. Cuma günü de hızlıydı ve uzun sürüşlerde tempomuz iyiydi."

"Bunun çoğu koşullara bağlı. Dışarıdayken pist kuruyor mu? Diğerleri de aynı zamanda dışarıda mı? Yani bakmamız ve anlamamız gereken çok fazla değişken var." dedi.