Alonso: "Pilotlar kamuoyu önünde politik olmalı"

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Formula 1 pilotlarının istemedikleri anlarda bile doğru bir şekilde davranmaları gerektiğini ve rol model olmanın getirdiği sorumluluğu kabul etmeleri gerektiğini ifade etti.

"Hayranların pilotlara ve sporculara kattığı sorumluluk çok büyük çünkü birçok insan için bir rol modelsiniz. Bu yüzden her zaman doğru davranmalısınız."



"Rol model olmayı istediğinizde ya da istemediğinizde bile bu sorumluluğu kabul etmelisiniz."

"Birçok hayranla karşılaşıyorum ve bana 'Siz benim ilham kaynağımsınız, asla pes etmiyorsunuz, bir savaşçısınız' diyorlar."



"Bu tarz şeyler, insanların sizi nasıl izlediğini ve yaklaştığınızı hatırlatıyor. Bu yüzden bir pilot ya da kamuoyunun önündeki biri olduğunuzda, her zaman düzgün davranmalısınız."