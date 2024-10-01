Alonso: "Pilotlar kamuoyu önünde politik olmalı"
Fernando Alonso, Formula 1 pilotlarının rol model olduklarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, after Qualifying
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Formula 1 pilotlarının istemedikleri anlarda bile doğru bir şekilde davranmaları gerektiğini ve rol model olmanın getirdiği sorumluluğu kabul etmeleri gerektiğini ifade etti.
"Hayranların pilotlara ve sporculara kattığı sorumluluk çok büyük çünkü birçok insan için bir rol modelsiniz. Bu yüzden her zaman doğru davranmalısınız."
"Rol model olmayı istediğinizde ya da istemediğinizde bile bu sorumluluğu kabul etmelisiniz."
"Birçok hayranla karşılaşıyorum ve bana 'Siz benim ilham kaynağımsınız, asla pes etmiyorsunuz, bir savaşçısınız' diyorlar."
"Bu tarz şeyler, insanların sizi nasıl izlediğini ve yaklaştığınızı hatırlatıyor. Bu yüzden bir pilot ya da kamuoyunun önündeki biri olduğunuzda, her zaman düzgün davranmalısınız."
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