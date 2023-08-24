Alonso: "Kalan yarışlarda podyuma çıkamazsam hayal kırıklığı yaşamam"

Alonso, bu yıl Aston Martin takımına katıldı ve İngiliz ekiple çıktığı ilk sekiz yarışın altısında podyumdaydı.

Fakat İspanyol pilot için işler son yarışlarda pek de iyi gitmedi. Son yarışlarda ilk beşe girmekte dahi zorlanan Alonso, AMR23'ün düşen performansından ötürü şampiyona üçüncülüğünü de kaybedecek gibi görünüyor.

Sezonun ikinci yarısı bu hafta sonu Zandvoort'ta başlayacak ve Alonso kalan 10 yarışta podyuma çıkamazsa, üzülmeyeceğini söyledi.

2023'te tekrar podyuma çıkamazsa hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağı sorulduğunda Alonso şu yanıtı verdi: "Hayal kırıklığına uğramayacağım."

"Artık bunu yapmak daha zor. Bence podyum için daha fazla mücadele var. Şu anda dört takım [Aston Martin, Mercedes, McLaren ve Ferrari] çok yakın bir mücadele içerisinde. Bu yüzden ikinci yarıda altı [podyum] daha elde etmek zor olacak."

"Umarım iki ya da üç tane alırım, bununla mutlu olacağım!"

Alonso, yaz tatilinde İspanya'nın Oviedo kasabasına gittiğini ve burada ailesiyle vakit geçirdiğini belirtti.

"Hepimizin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Muhtemelen bizden ziyade takımın, mekanikerlerin ve diğer herkesin bu araya ihtiyacı vardı. Özellikle de dört yarış yapılan Temmuz ayından sonra bu gerekiyordu."

"Şimdi arka arkaya yarışlar ve devamlı uçuşlarla zorlu bir ikinci yarı olacak. Özellikle son iki yarış Vegas ve Abu Dhabi'nin çok uzakta, bu yüzden bataryalarımızı doldurmalıyız."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, son yarışlardaki gerilemeye rağmen takımın performansından memnun.

Alonso, "Takımın bu kadar rekabetçi olması bir bakıma beklenmedikti."

"İlk yarıştan itibaren kendimizi çok güçlü bir konumda bulduk, bu nedenle ilk birkaç yarışta her fırsatı en iyi şekilde değerlendirdik."

"Son birkaç yarışta belki yılın ilk bölümündeki kadar rekabetçi değildik ama yine de her hafta sonu puan aldık."

"Yılın ikinci bölümünde, daha rekabetçi bir konuma geri dönmek istediğimizi düşünüyorum. Şu anda Red Bull'un arkasında grup Mercedes, Ferrari, Aston Martin ve McLaren ile çok yakın."

"Bu yüzden Abu Dabi'ye kadar bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz ve amacımız da bu." dedi.

Sezon başındaki formunu nasıl tekrar yakalayacakları sorusuna İspanyol pilot, "Formula 1 ve her şey çok hızlı değişiyor."

"Aracın bu kadar hızlı olması bizim için sürpriz oldu ama bence takım kış boyunca geçen yılki sorunların ne olduğunu anlayarak olağanüstü bir adım attı."

"Tüm bu yarışlarda, dayanıklılık, strateji ve pek çok alanda bu sonuçları almak adına gerçekten iyi şeyler yaptık."

"Mesele sadece aracın hızı değil, ilk antrenman seansından Pazar günkü yarışa kadar her noktada en iyisini yapmalısınız."

"Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde gibiyiz ve pist dışında da gelişmek için büyük çaba gösteren çok üst düzey takımlara karşı savaşıyoruz. Aston Martin için en büyük zorluk bu."