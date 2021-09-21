Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"

Alpine pilotu Fernando Alonso, son 9 yarışta sadece Belçika'daki başlatılamayan yarışta puan almayı başaramadı.

Monza'da yine çok iyi bir performans gösteren Alonso, kazandığı sekizincilikle, Alpine'e şampiyona için çok değerli bir 4 puan getirdi.

Rusya GP öncesi konuşan Alonso, şöyle dedi: "Monza, bizim için zor bir hafta sonuydu ve yılın yılın başındaki diğer yarışlarda gösterdiğimiz hıza sahip değildik. Fakat hafta sonu, karşımıza çıkan tüm fırsatları değerlendirdik, sprint yarışında iyi bir iş yaptık ve yarışta puanlar kazandık."

"Yarışları televizyondan seyreden bir taraftar olsaydım, bu formatı severdim çünkü her hafta sonu iki yarış seyretme fırsatı verdi."

"Takıma puan kazandırdığım için mutluyum. Belçika'da yaşananlar olmasaydı, bu benim arka arkaya puan aldığım dokuzuncu yarış olacaktı."

"Şimdi Sochi'ye gidiyoruz ve orada beş kez yarıştım. Şimdi tekrar gideceğim için mutluyum. Son seferimde bu pistte cumartesi günü çok iyi geçmedi ama yarışta çok pozisyon kazandım. 2016'da çok keyifli bir yarış geçirdim ve o gün sekiz sıra kazandım. Bakalım bu sefer her şeyi bir araya getirebilecek miyiz?"

"Oldukça hızlı bir pist ve aynı zamanda çok geniş. Bu da daha yakın yarışlar olmasına yardım ediyor. Düzlüklerde hızlı bir araca ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu yüzden diğerlerine karşı nasıl hareket edeceğimizi görmek ilginç olacak."

Alonso, yılın kalan kısmında hedeflerinin beşinciliği korumak olacağını söyledi.

"Bence gelecek yıl yeni kurallar geleceği göz önüne alındığında hepsi olmasa bile çoğu takım tamamen 2022'ye odaklanmış durumda. Amacımız AlphaTauri ve Aston Martin ile yakın bir mücadele içinde olduğumuz için, takımlar şampiyonasındaki pozisyonumuzu pekiştirmek olacak."

"İtalya'da aldığımız gibi çifte puanlar almaya devam etmeli ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeliyiz. Zaten uzun bir sezon oldu ama yeniden yarışmak bana keyif veriyor."

"Araçları sürmek harika ve sahip olduğumuz atmosfer çok olumlu. Gelecek sezon için umutluyuz fakat yılın geri kalanının tadını çıkarmamız gerekiyor ve hem kendimden hem araçtan en iyi şekilde yararlanmak için zorlamaya devam edeceğim."