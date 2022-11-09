Alonso: "Kalan yarışlar için hedef maksimum puan"
Fernando Alonso, Alpine ile son iki yarışında mümkün olan en yüksek puanları almayı amaçlıyor.
Bu yılın en şanssız isimlerinden olan Fernando Alonso, son yarış Meksika GP'de de teknik sorunla yarış dışı kalmıştı.
Brezilya GP öncesi sözlerine bu yarışı yorumlayarak başlayan Alonso, "Hafta sonuna bir bütün olarak bakarsak, Cumartesi sorunsuz geçti ve bir kez daha sıralama turlarında son bölüme kaldık."
"Yarışta gayet rahattım ve lastik aşınmasını kontrol ediyordum. Motor sorunları başladığında en yakın rakibimin 10 saniye önündeydim."
"Takım sorunu çözmeye çalışırken devam etmeye çalıştım fakat imkansızdı. Çok zaman kaybettim ve durmak zorunda kaldım."
"Yarış dışı kalmadan önce bu yılki en iyi yarışlarımdan birini çıkardım. Bir kez daha puanlar kaybettik ancak takımımız kenetlenecek ve sezonun geri kalanında zorlamayı sürdürecek."
"Şimdi Brezilya'ya gidiyoruz ve orada her zaman bir belirsizlik unsuru oluyor. Bu da geleneksel olarak ilginç yarışlara ve beklenmedik sonuçlara yol açıyor."
"Havanın nasıl olacağını söylemek zor. Bu hafta sonu sıralama turlarında, sprint yarışında ya da ana yarışta değişken bir hava görebiliriz."
"Sprint yarış formatı sayesinde, Abu Dhabi'deki son Grand Prix'den önce puan kazanmak ve şampiyonada McLaren'a karşı olan farkı artırmak için iki şansımız daha olacak."
Son iki yarış için hedefi sorulduğunda Alonso, "Hedef mümkün olan en yüksek puanı kazanmak."
"Sezonun tüm yarışlarındaki hedefimiz buydu ve Brezilya için de durum aynı olacak. Şampiyonadaki dördüncülük savaşının Abu Dhabi'ye kadar devam edeceğine inanıyorduk ve öyle de oldu."
"Temiz bir hafta sonu geçirmemiz ve teknik sorunlardan kaçınmamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek, puan alacağız çünkü aracın hızı buna izin veriyor. Sonuna kadar zorlamaya devam edeceğiz." dedi.
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