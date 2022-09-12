Alonso: "İstediğimiz seviyede değildik"

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İspanyol pilot, altıncı başladığı yarışta pek de iyi bir tempoya sahip değildi ve TURLAR ilerledikçe geriye düşmeye başladı.

Sonrasında güç ünitesinde problem çıktı ve yarışa veda etti.

10 yarışlık puan serisi sona eren Alonso, "Yarış bizim için oldukça zordu, maalesef düzlüklerde önümüzdeki araçlara yetişmekte zorlandık."

"Daha sonra şüpheli bir su basıncı sorunu nedeniyle aracı yarıştan çekmek zorunda kaldık, ancak bunun neden olduğunu araştırmamız gerekiyor."

"İlk on içinde mücadele ediyorduk ve yarışı puan barajı içerisinde tamamlayabilmeyi umuyordum ancak bugün durum böyle değildi."

"Uzun bir üç hafta oldu; takım çok sıkı çalıştı ve bence kısa bir molayı hak etti."

"İyi haber şu ki, McLaren ile dördüncülük savaşında hâlâ öndeyiz, bu nedenle Singapur'a yine ilk onda yer alma hedefiyle gidiyoruz." dedi.

Esteban Ocon da ceza nedeniyle gerilerden başladığı yarışta pek varlık gösteremedi.

Ocon, "Bugün bizim için zor bir yarış oldu ve puan barajının bir sıra ardında bitirmek hayal kırıklığı yarattı."

"Araç iyi performans gösteriyordu ve iyi bir yarış temposuna sahiptik ancak önümüzdeki trafik nedeniyle bunu gösteremedik."

"Artık Singapur ve sonrasındaki yarışlara odaklanacağız. Her şeyden en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz."

"Arka arkaya üç yarışın ardından toparlanmak için biraz ara vermeyi ve takımlar Şampiyonasında, dördüncülük için verdiğimiz mücadelede iki aracı da puan barajına sokmaya çalışacağımız kıtalararası yarışları sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images