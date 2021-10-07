Alonso: "İstanbul'u, buradaki insanları seviyorum, onlar çok tutkulu"

İstanbul Park'ta en son 2011'de yarışan Alonso, Sultan Ahmet Camii bölgesinde yaptığı sürüşle ülkemizi ilk ziyaret eden F1 pilotlarından birisi olmuştu.

Bu sene Alpine ile spora dönen Alonso, ülkemizi ve insanları sevdiğini, taraftarların çok tutkulu olduklarını söyledi.

Alonso ayrıca geçen sene yarışmadığı için pist durumu hakkında net bir şey söyleyemeyeceğini ancak aradan geçen bir senenin ardından gelişme olduğunu umduğunu söyledi.

Alonso, "Burada yarışmayalı çok uzun zaman oldu ancak geçen seneye kadar herkes için durum aynıydı. Bu açıdan buraya döndüğüm için mutluyum."

"Burayı seviyorum. Pist kesinlikle çok mücadeleci ve oldukça ilginç bir yapıya sahip. Geçen sene asfalt nedeniyle yol tutuşu harika değildi, bu yüzden bakalım bu sene daha eğlenceli olacak mı?"

"Ancak evet, İstanbul'u, buradaki insanları seviyorum. Onlar çok tutkulular. Bugün pist yürüyüşünde bile gördük. Görevliler, hakemler herkes burada yarış olacağı için çok mutlu. Bu yüzden ben de mutluyum."

"Geçen sene burada değildim. Yürürken ne kadar farklı olduğunu fark etmek takım için dahi çok zor. Bakalım yarın pist üstünde nasıl olacağız. Ancak daha iyi olmasını umuyorum. Sonuç olarak asfalt bir sene daha eskidi."

"Burada yarış, yerel şampiyonalar ya da benzer şeyler oldu mu bilmiyorum. Ancak daha kötü olamaz. Geçen sene oldukça kötü olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bir iyileşme olacak." dedi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, geçen seneki şartların benzersiz olduğunu, bu sene pist yönetiminin yaptığı değişikliklerle durumun daha iyi olmasını beklediğini söyledi.

Ricciardo, "Geçen seneki anılar eşsizdi. Çok benzersiz koşullar vardı. Kuru zeminde bile, yağmurdan daha kaygandı. Çok farklı türde bir yol tutuşu vardı. Hissiyat olarak da öyle."

"Bu seneki yarış öncesinde bazı faydalı ve oldukça iyi değişiklikler yaptıklarını düşünüyorum. Sanırım pisti bir şekilde yıkadıklarını söylediler. Bu sayede lastikler piste daha fazla maruz kalacaklar, yani taşlara daha fazla maruz kalacaklar ve bu sayede daha fazla tutunma olacak." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images