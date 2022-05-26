Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Magnussen, İspanya GP'de Hamilton ile yaşadığı temasla alakalı fikrini değiştirdi Sonraki / Leclerc: "Monako'nun olmadığı F1, benim için F1 değil"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso, İspanya performansını Monako'ya taşımak istiyor

Fernando Alonso, İspanya'da ortaya koyduğu güçlü performansın ardından bu hafta sonu da iyi bir seviyede olmalarını umuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso, İspanya performansını Monako'ya taşımak istiyor
Haberi dinle

Fernando Alonso, İspanya Grand Prix'sinde dokuzuncu olmuş ve bu yıl ikinci kez puan alma başarısı göstermişti.

Şimdi daha önce kazandığı Monako'ya dönüyor ve hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "İspanya'daki yarış gayet keyifliydi. Geçen yıl pandemi nedeniyle tribünlerde seyirci yoktu. Bu yüzden yeniden taraftarlardan bu kadar çok destek görmemiz harikaydı."

"Cumartesi günü pek iyi geçmedi fakat pazar günü son sıradan başlamama rağmen iyi bir yükseliş gerçekleştirdik ve puan almayı başardık. Yarış çok keyifliydi. DRS sisteminin verimli çalışmasıyla güzel geçişler gördük, ki Barselona pistinde geçiş yapmak genelde zordur."

Fernando Alonso, Alpine A522, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fernando Alonso, Alpine A522, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Umarım yakaladığımız bu performansı devam ettirebiliriz."

"Şimdi Monako var ve orada yarışmayı hep sevmişimdir. Monako GP, F1 takvimdeki en parlak yarışlardan birisi. Yeni nesil araçları yavaş sürmenin artık daha zor olacağını düşünüyorum, bundan ötürü kolay olmayacak."

"Cadde pistindeki küçük bir hata bile bariyerlere çarpmanıza neden olabilir. Yoğun trafik nedeniyle sıralama turlarında bazı zorluklar olacak ama tüm zorlukların üstesinden gelmeye hazırım."

Esteban Ocon ise  Monako'da sıralama turlarının önemine dikkat çekerek, hafta sonunun tamamında iyi bir tempo yakalamaları gerektiğini dile getirdi.

"En başından itibaren oldukça başarılı bir yarış oldu. Bizim için en kolay hafta sonu değildi fakat pazar günü işler değişti ve gerçekten önemli olduğu anda takım harika  bir iş yaptı. Araç gayet iyi çalıştı, tempo iyiydi ve hem Fernando hem de ben iyi performans gösterip, ilk ona girdik. Barselona pistinde toplanacak çok değerli veriler vardı ve bunları Monako'da uygulamayı umuyoruz."

"Sırada Monako yarışı var ve burası özel bir pist. Herkes burada başlangıç sırasının önemli olduğunu bilir. Bu yüzden sıralama turlarında Barselona'ya göre daha iyi performans göstermeye çalışmalıyız. Geçen yıl 9. başladım ama tabii ki daha iyi sonuçlar elde etmek ve hafta sonunun her gününde istikrarlı bir tempo yakalamak istiyorum."

paylaşım
yorumlar
Magnussen, İspanya GP'de Hamilton ile yaşadığı temasla alakalı fikrini değiştirdi
Önceki haber

Magnussen, İspanya GP'de Hamilton ile yaşadığı temasla alakalı fikrini değiştirdi
Sonraki haber

Leclerc: "Monako'nun olmadığı F1, benim için F1 değil"

Leclerc: "Monako'nun olmadığı F1, benim için F1 değil"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum" Monako GP
Formula 1

Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor" Monako GP
Formula 1

Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor"

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı" Monako GP
Formula 1

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı"

Son Haberler

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.