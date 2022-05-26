Alonso, İspanya performansını Monako'ya taşımak istiyor

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Fernando Alonso, İspanya Grand Prix'sinde dokuzuncu olmuş ve bu yıl ikinci kez puan alma başarısı göstermişti.

Şimdi daha önce kazandığı Monako'ya dönüyor ve hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "İspanya'daki yarış gayet keyifliydi. Geçen yıl pandemi nedeniyle tribünlerde seyirci yoktu. Bu yüzden yeniden taraftarlardan bu kadar çok destek görmemiz harikaydı."

"Cumartesi günü pek iyi geçmedi fakat pazar günü son sıradan başlamama rağmen iyi bir yükseliş gerçekleştirdik ve puan almayı başardık. Yarış çok keyifliydi. DRS sisteminin verimli çalışmasıyla güzel geçişler gördük, ki Barselona pistinde geçiş yapmak genelde zordur."

Fernando Alonso, Alpine A522, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Umarım yakaladığımız bu performansı devam ettirebiliriz."

"Şimdi Monako var ve orada yarışmayı hep sevmişimdir. Monako GP, F1 takvimdeki en parlak yarışlardan birisi. Yeni nesil araçları yavaş sürmenin artık daha zor olacağını düşünüyorum, bundan ötürü kolay olmayacak."

"Cadde pistindeki küçük bir hata bile bariyerlere çarpmanıza neden olabilir. Yoğun trafik nedeniyle sıralama turlarında bazı zorluklar olacak ama tüm zorlukların üstesinden gelmeye hazırım."

Esteban Ocon ise Monako'da sıralama turlarının önemine dikkat çekerek, hafta sonunun tamamında iyi bir tempo yakalamaları gerektiğini dile getirdi.

"En başından itibaren oldukça başarılı bir yarış oldu. Bizim için en kolay hafta sonu değildi fakat pazar günü işler değişti ve gerçekten önemli olduğu anda takım harika bir iş yaptı. Araç gayet iyi çalıştı, tempo iyiydi ve hem Fernando hem de ben iyi performans gösterip, ilk ona girdik. Barselona pistinde toplanacak çok değerli veriler vardı ve bunları Monako'da uygulamayı umuyoruz."

"Sırada Monako yarışı var ve burası özel bir pist. Herkes burada başlangıç sırasının önemli olduğunu bilir. Bu yüzden sıralama turlarında Barselona'ya göre daha iyi performans göstermeye çalışmalıyız. Geçen yıl 9. başladım ama tabii ki daha iyi sonuçlar elde etmek ve hafta sonunun her gününde istikrarlı bir tempo yakalamak istiyorum."