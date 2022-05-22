Alonso, İspanya GP için umutlarını "süper faydalı" güvenlik aracına bağlıyor

Haberi dinle

Alpine pilotunun Q1'deki son turu, seansın bitimine kalan süreyle ilgili yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle istendiği gibi gitmedi.

Alonso, elinde çok az bir zaman dilimi olduğu düşünüyordu ve bundan ötürü son turuna Lando Norris'in hemen ardında başladı. Oysa elinde daha 20 saniye kadar vakit vardı ve bu kadar acele etmesine gerek yoktu. Hal böyle olunca temiz bir tur atamadı ve 17. oldu.

Alonso, eğer işler onun lehine gitmezse kendisi için çok zor bir yarış olacağını kabul ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Sıralama turlarında büyük bir yanlış anlaşma yaşadık. Son tura Lando'nun hemen arkasında başladım çünkü damalı bayrağın çıkmasına bir ya da iki saniye kaldığını düşündüm ama sonra 20 saniye gibi bir fark olduğunu gördük."

"Eğer bunu önceden bilseydim Lando ile aramı açacak kadar fark yaratırdım ve kendi turumu atardım. Radyodan bana çok az zaman kaldığı, zorlamam ve hemen tura başlamam gerektiği söylendi, bu yüzden bana söyledikleri gibi hemen başladım ve sonunda bunu yapmaya gerek yoktu."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yani bu açıkça pahalıya patlayan bir hataydı çünkü Barselona'da arkadan başlarsanız her şey daha da zorlaşıyor."

Alonso, Pazar günkü yarışta ilerleme kaydetmenin kolay olmayacağını da kabul etti.

"Bence yapabileceğiniz pek bir şey yok. Burası Barselona... Burada çok fazla geçiş olmuyor ve diğer araçların arkasında gittiğinizde çok fazla lastik aşınması oluyor. Öyleyse göreceğiz."

"Son birkaç yarışa arkadan başlayan ve puan alan insanlar çok şanslıydı. Umarım yarın onlardan biri olurum."

"Doğru anda o süper faydalı güvenlik araçlarından birine sahip olursam belki şans bana yardım eder ve birkaç puan alırım ama bunun olacağından şüpheliyim. Zor bir yarış olacağını düşünüyorum."

Alonso, Esteban Ocon'un bu hafta sonu kendisinde olmayan bazı güncellemelere sahip olduğunu da ekledi.

"Dün çok iyiydi. Araç gerçekten çok hızlıydı ve iyi hissettirdi. Bugün araç dün kadar hızlı değildi ve bence sıralama turlarındaki gerçek pozisyonu 12. ya da 13. sıradan daha iyi değildi. Neden böyle olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Ayrıca iki araç aynı değil, Esteban'ın aracında da küçük bir güncelleme var. Bu yüzden bugün bu açıdan biraz performans kaybedip kaybetmediğimi görmemiz gerekiyor. Bu kez -yeni parça almak- onun sırasıydı, bu yüzden sorun değil."

Esteban Ocon ise, Alonso'nun vurguladığı iki araç arasındaki teknik farkla ilgili olarak şöyle dedi: "Doğrusu ne olduğu konusunda emin değilim. Muhtemelen öyledir. Imola'da farklı bir tabanımız vardı. Yani aracımda ne olduğunu kontrol etmem lazım."