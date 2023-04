"Alonso, 'iş ahlakıyla' Aston Martin'e liderlik ediyor"

Haberi dinle

İspanyol pilot, 2023'te şimdiye kadar düzenlenen üç yarışta da üçüncü oldu ve Silverstone merkezli takımının mevcut şampiyona sıralamasında ikinci sıraya yükselmesine katkı sağladı.

Krack, Aston Martin mekanikerlerinin podyumun altında Alonso'nun adını söylemesinin, şampiyon pilotun hak ettiği saygının bir işareti olduğunu düşünüyor.

Krack, "Bence temelde takımda nerede durduğunun bir teyidiydi. Takıma katıldığında çok fazla enerji ve pozitif hava getirdi."

"Her zaman örnek olarak liderlik ediyor. Çok erken geliyor, gerçekten çok çalışıyor. Herkesin gördüğü, kucakladığı ve ekstra bir motivasyon düzeyi sağlayan liderlik örneği bu."

"Ve bence podyumda onun isminin haykırılıyor olması, onun takıma gerçekten çok şey kattığının bir teyidi gibiydi." dedi.

Krack, Alonso'yu yarış hafta sonları boyunca sergilediği istikrarlı formu için de övdü.

Krack, "Birisi bana ilk üç yarıştan sonra üç kez podyuma çıkacağını söylese buna inanmazdım."

"Ama bu aynı zamanda, nasıl bir şampiyona sahip olduğumuzu da gösteriyor. İstikrarlı olması inanılmaz."

"Yıl boyunca şu ana kadarki tüm seanslara bakarsanız, o her zaman oradaydı. Her seansta, her 1. antrenman seansında, 2. antrenman seansında, her zaman orada olacak ve her zaman maksimumu almak için zorlayacak." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates in Parc Ferme with a team mate Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Krack, Alonso'nun önümüzdeki yıllarda üçüncü dünya şampiyonluğu için mücadele etme şansını şimdilik kabul etmiyor.

Ancak, Krack bunda yaşın bir faktör olmadığı konusunda ısrarcı.

Krack, "Bence en önemli şey hız ve rekabet etme isteği veya rekabetçi olma isteği. Yaş hakkında, Fernando'nun yaşı hakkında, bu arada benim yaşım hakkında konuşmayı sevmiyorum!"

"Genel olarak, kendinizi nasıl formda tuttuğunuzun ve neyi iyi yapma arzunuzun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Fernando'nun sahip olduğu olağanüstü bir şey."

"Ona üçüncü şampiyonluğunu kazanması için gereken bir araç sağlayabilirsek gerçekten çok mutlu olurum ancak dünya şampiyonluklarından bahsederken ayaklarımızı biraz daha yere basmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Daha önce bulunduğumuz yerden ilerlemek için şimdi ilk adımımızı attık ancak şimdiden hayal kurmaya başlamamalıyız." dedi.

Yardımcı editör: Alex Kalinauckas