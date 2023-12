Alonso: "İnsanlar Lance Stroll hakkında tamamen çarpıtılmış bir imaja sahip"

Lance Stroll, Formula 1 taraftarları arasında pek de iyi bir üne sahip değil; çoğu kişi Lance Stroll'ü babası sayesinde F1'de görüyor.

2023 performansı eleştiri konusu olan Lance Stroll'e takım arkadaşı Fernando Alonso'dan destek geldi.

Alonso, "Bu yıl bazı zorluklar yaşadı. Aracın davranışları yıl içinde değişti ve o benden daha fazla acı çekti."

"Araçta bazı şeyleri geliştirdik ve o da yıl sonunda eski formuna geri döndü."

"İyi ve kötü günlerde bu kadar kararlı ve motive olduğunu görmek harikaydı."

"Bir şeyleri geliştirmeye kararlıydı ve sonunda başardı. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar kararlı ve motive olmasına şaşırdım." dedi.

Alonso'ya göre Stroll, basın toplantısı ve röportajlarda kısa yanıtlar verse de, arka planda çok çalışıyor.

"Çok konuşuyoruz, her hafta telefonda, fabrikada, yarışlarda iletişim halindeyiz."

"Hepimizin aynı yönde ilerlediğinden emin olmaya çalışıyoruz."

"Gerçekten iyi anlaşıyoruz."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, during the drivers' parade