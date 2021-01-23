Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Lewis Hamilton ve Fernando Alonso, 2007 yılında McLaren'da takım arkadaşı oldular ve ikili sezonu 109'la ikinci ile üçüncü bitirdiler. İkili o yıl şampiyonluğu bir puanla Kimi Raikkonen'e kaybetti.

O günden bu yana zaman zaman hangisinin daha iyi bir pilot olduğu sorgulanıyor ve Hamilton'ın henüz çaylak yılında Alonso ile aynı puanı almasından ötürü, İspanyol pilottan daha iyi olduğu yorumları yapılıyor.

Tony Kanaan ve Rubens Barrichello ile beraber WTF1 podcastine katılan Alonso, bu konu hakkında konuştu.

Alonso şöyle dedi: “Farklı dönemleri karşılaştırmak zor. Aynı anda yarışsalar bile sürücüler arasında karşılaştırma yapmak kolay değil. Aşağı yukarı doğru bir yanıt almak için pek çok faktörü hesaba katmanız gerekiyor. Eğer sürücüler belirli bir sezonda aynı takım için yarışıyorlarsa, bu onları karşılaştırmak için iyi bir fırsattır. O sezonun sonunda ikimiz de 109 puan aldık. Bu zaten cevap olarak kabul edilebilir."

"Ayrıca pek çok kişi benden ziyade onun ilk yılı olduğunu hatırlıyor. Ancak o zamanlar Michelin lastiği kullanıyorken, o yıl bir GP2 lastiği olan Bridgestone lastiği kullanmaya başladığımı söylemem gerekiyor. Bu yüzden kış testleri ve ilk üç ya da dört yarış çok zordu. Çünkü sürüşümü yeniden adapte etmem ve tarzımı değiştirmem gerekiyordu. Hiç kimse bundan bahsetmedi çünkü insanlar bununla pek ilgilenmiyor. Doğru, Lewis'in ilk yılıydı, Bridgestone lastiklere geçişin de ilk yılıydı."

"Ayrıca şans da önemli bir faktör olarak görülmeli. Şanghay'da, sezonun sondan bir önceki yarışında Lewis, pit girişinde sorun yaşadı ve bu onun için kötü bir andı. Ben de o yıl iki kez vites kutusu sorunu yaşadım ve bu yüzden iki yarışa 10. sıraya başladım."

"Buna ek olarak, Macaristan'da en haksız cezalardan biri olduğunu düşündüğüm bir grid cezası aldım. O zaman verdikleri cezanın sebebi onlara göre pit alanını engellemiş olmamdı. Bu yüzden pole pozisyonunu kazanmama rağmen tekrar onuncu başladım. Sonunda şampiyonluğu sadece bir puanla kaybettiğiniz zaman bunun gibi şeyler canınızı yakıyor. 109-109'du, ancak Lewis'in şu anki başarılarını görmek beni mutlu ediyor."

"Yine de Formula 1'de onu Ayrton Senna veya Michael Schumacher ile karşılaştırmak zor. Her biri kendi dönemi için harika pilotlar. Araç ile beraber komple bir pakete sahip olmanız gerekiyor. Lewis şu anda tam olarak buna sahip ve bunun hakkını veriyor."

İspanyol pilot, 2021'deki dönüşü hakkında da konuştu.

"Tabii ki yarışlara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak önceki yıllarda direksiyon başına geçmediğimi söyleyemezsiniz. Formula 1 o kadar büyük bir fenomen ki insanlar son birkaç yılda çeşitli şeyler yaptığımı unutuyorlar."

"Birinin bana 'Bir Formula 1 aracını nasıl süreceğini unutmadın mı?' diye sorması garibime gidiyor. Bu yüzden önümüzdeki sezon döneceğim için heyecanlıyım, ama belki de bu konuda her şeyi dışarıdan izleyen insanlardan daha az heyecanım var."