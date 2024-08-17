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Formula 1 Hollanda GP

Alonso, Indy 500'e geri dönmeyi pek düşünmüyor

Fernando Alonso, Indy 500'ün artık eskisi kadar dikkatini çekmediğini söyledi.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde aracından atlıyor

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde aracından atlıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Tarihte Le Mans 24 Saat, Monako GP ve Indy 500'ü kazanan kişiler "Üçlü Taç" yani Triple Crown unvanını alıyor.

Fakat geçmişe bakıldığında bunu yapabilen sadece bir pilot var; Graham Hill. 

Alonso, modern dönemde bu unvanı yakalamaya en yaklaşan isimdi çünkü Toyota ile Le Mans 24 Saat'i kazanması ve Monako GP'de zaferler elde etmesinin ardından birden fazla kez Indy 500'ü kazanmaya çalıştı.

Ancak Formula 1'e geri dönmesinden bu yana Indy 500 hayalinden vazgeçmiş durumda. 

Alonso bu konuda şöyle diyor: “Her zaman başarılacak şeyler vardır."

"Şu anda odak noktam Formula 1. Aston Martin ile Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu kazanmayı çok isterim, bu kariyerimin ve muhtemelen hayatımın en önemli başarısı olur."

“Dakar Rallisini kazanmak hâlâ dilek listemde. Indy 500'ü de kazanmak istiyorum fakat gelecekte bunu tekrar yapıp yapmayacağımdan emin değilim."

"Dakar'ı kesinlikle yapacağım. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı, Dakar Rallisi'ni ve Le Mans 24 Saat'i kazanmak eşi benzeri görülmemiş bir şey olur."

"Her zaman gelişmek istiyorum çünkü kariyerimdeki ana güç daha iyi olmak. Bulunduğum konumdan asla memnun olamam."

"Yarın daha iyi olmak istiyorum fakat gelecek hafta ve gelecek ay daha da iyi olmak istiyorum. Bu yüzden bu kadar uzun süredir yarışıyorum.”

 

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