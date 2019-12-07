Alonso, Indy 500 Andretti ve McLaren arasında seçim yapacak

2017'de ilk defa katıldığı Indy 500 mücadelesinde oldukça rekabetçi olan ve hatta galibiyet mücadelesi veren Alonso, bu sene McLaren'ın kendi kurduğu takımla yarışa katılmak için başvurmuştu.

Kendi aracını hazırlayan McLaren, bir türlü istediği ayarları bulamadı ve Alonso hep en gerilerde yer aldı. Sonuç olarak da yarışa katılamadı.

Alonso son iki yılda iki kez Le Mans 24 Saat'i kazandığı gibi, Daytona yarışında zafere ulaştı ve ayrıca WEC şampiyonluğunu da yakaladı.

İspanyol sürücü şimdi Indy 500'ü kazanmak istiyor. Bunun için de Honda motorlu Andretti ve Chevrolet motorlu McLaren'la görüşüyor.

"Şu anda tek eksiğim Indy 500. Eğer bunu kazanabilirsem, Le Mans, WEC ve Daytona'dan sonra arzu edebileceğim son şey. Kesinlikle tekrar deneyeceğim."

"Seçeneklerim var. Tek seçeneğim onlar [Andretti ve McLaren] değil. Ama en güçlü seçenek bu ikisi. McLaren'a karşı sadakatim var ve Andretti'de de gerçekten iyi hissediyorum. Bu takımın bir parçası gibiyim. Orada çok iyi bir ilişki var."

Alonso, 2021 için F1'e dönüşe açık kapı bıraktı.

"Önce Dakar ve IndyCar'ı yapacağım. Sonrasında Formula 1'i özleyip özlemeyeceğimi görmek istiyorum. Bu yıl F1'in dışında olmak güzeldi ve arkadaşlarım bana 'F1'in dışındasın ve hayatın tadını çıkarmanın tam vakti' diyorlar. Ben de beni mutlu eden şeyin yarışmak olduğunu söylüyorum."

"F1 benim için hâlâ bir olasılık. 2021 kuralları ilginç. Bazı değişikliklere yol açabilir ve yeni araçlarla pistte savaşmak kolaylaşabilir. Eğer F1'i özlüyorsam, geri gelmeye açığım. Ayrıca sürücü pazarı 2021 için çok açık. Bu yüzden karar vermek için acele etmeye gerek yok."