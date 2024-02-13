Alonso: "İlk yarışların ardından geleceğimle ilgili kararı vereceğim"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso'nun kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve takım kendisiyle yola devam etmek istiyor.

Üstelik Alonso'ya diğer takımların ilgisi de mevcut fakat İspanyol pilot, ilk önce F1'de devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Formula 1'deki bu ikinci dönemime girdiğimden beri her yıl, sanki son yılım olabilirmiş gibi düşündüm, çünkü şu anda gelecek yıl için kontratım yok ve neler olabileceğini bilmiyorum."

"Şimdilik her şeyin iyi göründüğünü söyleyebilirim ama sanırım birkaç yarıştan sonra, üç, dört ya da beş yarışın ardından -özellikle Bahreyn, Suudi Arabistan, Avustralya, Japonya ve Çin ile biraz zor bir iş olacak- oturup bir yıl daha, birkaç yıl daha ya da her neyse, yarışmak isteyip istemediğime karar vereceğim."

"Yarışmaya değer olup olmadığını görmek istiyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Alonso, seyahatlerin çok zorlayıcı olduğunu da gizlemiyor.

"Bence seyahatler daha verimli olmalı, doğru zamanda doğru yerlerde olmalıyız."

"Elbette her birimiz farklıyız. Fakat benim durumumda, böyle bir takvimde yarışın yapıldığı şehir ve pistte daha az vakit geçirmeye çalışacağım."

"Japonya, Avustralya ve Çin'de jet lag ile farklı şekilde mücadele etmeye çalışacağım fakat o ülkeye çok erken gitmeyeceğim çünkü zaten evden çok uzakta kalıyoruz."

"Enerjiniz sezon boyunca tükenmeye devam ediyor. Bir diğeri de yemek olacak. Bence yemek rutini, eğer kontrolünüz altındaysa enerjinizi daha uzun süre korumaya yardım ediyor."