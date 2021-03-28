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Formula 1 / Bahreyn GP / Haberler

Alonso, ilk yarışlarda zorlanmayı bekliyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Fernando Alonso, iki senelik aranın ardından Formula 1'e dönüşünde ilk sıralamalarda ilk 10'da yer aldığı için mutlu olsa da ilk yarışlarda zorlanmayı beklediğini söyledi.

Alonso, ilk yarışlarda zorlanmayı bekliyor

2018 sonunda Formula 1'den ayrılan ve bu sene Alpine ile dönüş yapan Alonso, Bahreyn'deki ilk sıralama seansında Q2'yi yumuşak lastiklerle geçmesinin ardından Q3'te daha fazla ilerleyemedi ve yarışa 10. sıradan başlama hakkını elde etti.

Alonso, takım arkadaşı Esteban Ocon'un 16. sırada kaldığı sıralamalardan mutlu ayrılsa da, sezon ilerledikçe kendisinden daha fazlasının geleceğini söyledi.

Alonso, "Her şeyden önce, öncelikle kendimi daha iyi hale getirmeliyim çünkü bu zorlu lastiklerle sanki ilk defa sıralama seansına çıkmış gibi hissettim."

"Uzun zaman sonra ilk defa formasyon turuna çıkacağım, trafik ışıkları yanacak ve ilk tur aksiyonu olacak. Bunlar yarış pilotları için basit şeyler gibi görünse de, iki senelik aranın ardından benim için her şey yeni gibi."

"İlk birkaç yarışta zorlanmayı bekliyordum. İlk sıralama iyi geçti ancak Imola için kesinlikle çalışmaya devam etmeliyim."

"Araçtan maksimumu alabilmem ve tam olarak hızıma ulaşmam için muhtemelen birkaç yarışa ihtiyacım var." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sıralamalarda ilk 10'da yer alması karşısında şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Alonso, kendisine tam olarak bir hedef belirlemediğini söyledi.

Alonso, "Bilmiyorum. Tam olarak bir sonuç beklentim yoktu. Sıralamalarda mümkün olan en iyi performansımızı gösterip, nerede tamamlayacağımızı görmek istiyorduk."

"Sürpriz olmadı ancak sıralamalardan önce beklediğimiz bir şey de değildi. Bu açıdan bugünkü gibi ilk 10'da yer aldığımızı görmek güzel." 

"Aynı zamanda, arkamızda orta lastiklerle başlamaya çalışan ancak 3. seansa geçemeyen birkaç araç olacak. Bu açıdan arkamızda bize çok yakın olan bazı hızlı araçlar var."

"0.1 sn gibi bir farkla 8. de olabilirsiniz, 14. de olabilirsiniz. Muhtemelen her hafta sonu bu şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

Alonso, bugünkü yarışta puan kazanmaya çalışacak olsa da testlerde tam bir yarış simülasyonu yapamadığı için bu yarışı daha çok bilgi toplama amaçlı gördüklerini söyledi.

Alonso, "İlk defa art arda 57 tur atacağım. Bu bilgiye ihtiyacım var. Her bir lastikle 15 - 20 tur atmam ve aşınmanın nasıl olduğunu, dengenin nasıl değiştiğini ve bu lastikleri nasıl kontrol edebileceğimi hissetmem lazım."

"Yarışı tamamladığımızda bu bilgileri elde etmek istiyorum. Bu şekilde 7. de olabilirim, 11. de 15. de. Ancak öncelikle o bilgileri almam lazım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör Filip Cleeren

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