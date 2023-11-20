Alonso: "İlk virajda her şeyin bittiğini düşündüm"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yarışın ilk virajında spin atmış ve Valtteri Bottas'ın da temasıyla en geriye düşmüştü.

İspanyol pilot yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak iyi bir geri dönüşe imza attı.

Yarıştan sonra konuşan Alonso, "Henüz ilk virajda olanları seyretmedim, neler olduğunu izlemem gerekiyor."

"Kontrolü kaybettim; iki araç arasında mı kaldım yoksa tek başıma mıydım bilmiyorum, henüz görmedim ama Alfa Romeo'yu gördüğümde her şeyin bittiğini düşündüm çünkü araç ters duruyordu."

"Bu yüzden sonuçtan ve puan kazanmaktan memnunum."

"Sırada Abu Dhabi var. Orada şampiyona dördüncülüğü için elimizden geleni yapacağız."

Alonso yarışın genel olarak nasıl olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bence fena değildi. Tek sorun yol tutuş seviyesiydi, dün de söylediğimiz gibi son derece düşüktü."

"Bunun herkes için aynı olduğunu biliyorum ama bir cadde pistinde bazen tehlike faktörünü de hesaba katmamız gerekiyor."

"Sanırım Lando 12. virajda oldukça sert bir kaza yaptı, tek başına mıydı yoksa başka bir araçla mıydı bilmiyorum... Yarı kuru yarı ıslak zeminde yarışıyor gibiydik. Bir cadde pistinde bu çok tuhaf."

"Fakat bence aracın içerisinde eğlenceli bir yarıştı, dışarıdan nasıl görünüyordu bilmiyorum. Dediğim gibi, yol tutuş seviyesi ve sıcaklık lastikleri çok fazla zorladı, çok fazla aşınma vardı, bu yüzden belki gelecek yıl bazı şeyleri geliştirebiliriz çünkü bu sezondan dersler çıkaracağız."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Fakat yarış iyiydi, iyi organize edilmişti, belki saat dilimi mekanikerler ve sizler için, medya için, sürücüler için, herkes için biraz geçti. Yine de bence ikinci yıl çok daha iyi olacak. Miami'de de oldu, birinci yıl ile ikinci yıl arasında büyük fark vardı."

"Bence geliştirilmesi gereken şeyler var ama genel olarak güzel bir etkinlikti."

F1'in sportif açıdan neye ihtiyacı olduğu sorusuna Alonso, "Bilmiyorum, denge yakalamamız gerekiyor."

"Bu hafta tüm sürücüler bu tür bir pistte 360 km/sa hızla, yol tutuş olmadan, görüş mesafesi olmadan, çılgın gibi zıplayarak ve bu tür şeylerle uğraşarak sürüş yapmanın pek de eğlenceli olmadığını söyledi."

"Dışarıdan bakıldığında iyi göründüğünü biliyorum ama bu araçlar virajlarda 80 km/s hızla gitmek için tasarlanmıyor."

"Bu araçlar Suzuka'da, Barselona'da, Silverstone'da yarışmak ve en iyisi yapmak yapmak için üretildi, bu yüzden şampiyonayı ve takvimi dengelememiz gerektiğini düşünüyorum."

"Formula 1 aracının kendisini göstereceği bazı geleneksel yarışları da korumamız gerekiyor." cevabını verdi.