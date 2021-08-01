Alonso: ''İlk tur bedavadan pozisyon kazanabiliriz''

Alpine sürücüsü, sıralama turlarını takım arkadaşı Esteban Ocon'un 0.006 saniye arkasında dokuzuncu sırada tamamladı ve ikinci bölümdeki en hızlı turunu yumuşak hamurla attığı için yarınki Macaristan Grand Prix'sine yumuşak lastiklerle başlayacak.

Alonso, geçiş yapmanın zor olduğu bu dar bir pistte Cumartesi gününün önemli olacağını da söylemişti. Aynı zamanda İspanyol pilot yarışa ''temiz taraftan'' başlayacak ve bu pistte temiz taraftan başlamanın ''daha fark edilir'' olduğunu da belirtti.

Alpine pilotu, iki hafta önceki Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın temasından sonra yarınki Grand Prix'nin ilk turunda yaşanabilecek kazalar durumunda dikkatli olmaları gerektiğini de söyledi.

Çifte dünya şampiyonu Alonso, ön tarafta ''aksiyon yaşanması'' durumunda, sürücülerin ''akıllıca'' davranmaları gerektiğini çünkü ''bedavadan'' pozisyon kazanabileceklerini düşündüğünü söyledi.

''Bence önümüzdekiler sıkı mücadelede olacak. Biz pozisyon kazanmaya çalışacağız. Bence kazanabiliriz.''

''Ben temiz taraftan kalkacağım. Bu pist, temiz taraftan start almanın fark ettirdiği pistlerden bir tanesi.''

''Dileğim ilk turda biraz daha önlere çıkabilmiş olmak.''

''Ancak yarın dikkatli olmalıyız çünkü önümüzde yine bir şeylerin yaşanabileceğini düşünüyorum.''

''Max daha hızlı olan yumuşak lastiklerle kalkarken, Lewis de orta hamurlarla başlayacak.''

''Sergio dördüncü, Gasly de beşinci. Arkalarında Norris ve Leclerc var ki bu ikisi en iyi start alan isimlerden bazıları.''

''İlk viraj biraz aksiyonlu geçebilir. Akıllıca davranmalıyız ve herhangi bir olaya karışmamalıyız. Aynı zamanda önümüzde ne yaşanırsa durumdan faydalanmalıyız.''

''Temiz bir ilk tur istiyoruz çünkü bedavadan gelecek pozisyonlar olabilir.''

Alonso aynı zamanda 11. sıradan başlayacak Daniel Ricciardo'ya karşı da dikkatli olmaları gerektiğini ve McLaren sürücüsünün serbest lastik seçimi kullanacak olduğunu da ekledi.

İspanyol pilot aynı zamanda yarın puan barajının üzerinde bitirmek istediğinden de bahsetti.

''Yarın puan barajında bitirmeyi çok isterim, hangi pozisyon olursa olsun, puanların içinde olsun.''

''Birçok yarıştır puan alıyoruz. Sekizinci ve dokuzuncu sıralarda başlayacağız, başarmak istediklerimize o kadar da uzak değiliz.''

''Ancak arkamızda da [hızlı] araçlar var. Özellikle 11. sıradan başlayacak olan Ricciardo, muhtemelen sert lastikle kalkar. Onun önünde kalmaya çalışmak zor olacak.''