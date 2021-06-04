Alonso: "İlk ona girme potansiyelimiz var"

Fernando Alonso, ilk seansta orta lastiklerle attığı turla beraber dokuzuncu olurken, ikinci seansta temposunu daha da yükseltti ve beşinci oldu.

Seans içerisinde yeni güncellemeleri de deneyen Alonso, kendileri için olumlu bir gün olduğunu söyledi.

İspanyol pilot, "Bakü'ye döndüğümüze sevindim. Başarılı bir cuma günüydü ve aracın davranışı hemen hoşuma gitti. Bu yüzden ayarları neredeyse hiç değiştirmedik."

"Bence iyi bir gün geçirdik. Açıkçası cadde pistlerinde kendinize güvenmeniz gerekiyor. Temiz bir cuma geçirmeli, birinci ve ikinci antrenman seansında mümkün olduğunca çok tur atmanız gerekiyor. Hedeflediğimiz tur sayısına ulaştığımızı düşünüyorum ve programımızı tamamlamayı başardık. Bence araçta yarın daha iyi olabilmek adına açığa çıkarabileceğimiz bir potansiyel var. Fakat hafta sonunun başlangıcından memnun kaldım." dedi.

Alonso, aracın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bilmiyorum, Monako'dan sonra buraya biraz belirsizlik içerisinde geldik. Orada zorlanmıştık ve burası bir başka cadde pistiydi. Bu yüzden rekabetçi bir hafta sonu geçirip geçirmeyeceğimizi kontrol etmemiz gerekiyordu."

"Aracımız şu anda iyi çalışıyor ve bundan ötürü memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Fakat daha hızlı gidebilmek adına her zaman aracı ve dengeyi biraz daha iyi hale getirmek istersiniz. Bence herkes için durum aynı ama kendi işimize odaklanacağız."

Alonso, Esteban Ocon'un gerisinde kaldığı son dört sıralama turlarının ardından Bakü'de ilk ona girmeyi ve iyi bir cumartesi günü geçirmeyi hedefliyor.

Alonso, sıralama turları için ne hedeflediği sorusuna, "Amacımız her zaman sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmak ve yarışa ilk ondan başlamaya çalışmak. Bugün sahip olduğumuz potansiyelden sonra bunu yapma konusunda bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden iyi bir cumartesi günü geçirmeye çalışacağız." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images