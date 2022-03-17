Alonso, ilk iki yarışta pembe kaskla yarışacak

Haberi dinle

Fernando Alonso geçtiğimiz haftalarda, 2022 sezonunda kullanacağı kaskı tanıtmıştı. Fakat bugün Alpine, sosyal medya hesaplarından Alonso'nun geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ilk versiyondan epey farklı olan yeni bir kask tasarımı yayınladı.

Bu kask, Alpine'in BWT ile olan anlaşmasından kaynaklı şekilde pembe renkleri taşıyordu.

Helmet of Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Alpine

Görünüşe bakılırsa Alonso, Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'de bu kask tasarımını kullanacak. Sonrasında ise ana kask tasarımına geri dönecek.

Alpine, 2022 sezonunun ilk iki yarışına, BWT ile olan anlaşmaya dikkat çekmek amacıyla pembe renk düzeniyle çıkma kararı almıştı.

Takım daha sonra ana tasarımına geri dönecek ve Alonso da aynı süreçte kask tasarımını değiştirecek.

Helmet of Fernando Alonso, Alpine F1 Team 1 / 2 Fotoğraf: Alpine Helmet of Fernando Alonso, Alpine F1 Team 2 / 2 Fotoğraf: Alpine