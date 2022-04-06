Alonso: "İlk iki yarışın ardından şampiyonada daha yukarılarda olmayı hak ediyorduk"

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Alpine, ilk iki yarışta iki araçla birden ilk ona girecek tempoya sahipti. Bahreyn'de bunu yapmayı başardılar fakat Suudi Arabistan'da işler yolunda gitmedi.

Esteban Ocon altıncı olsa da, Fernando Alonso'nun su pompası sorunu nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

İspanyol pilot, Melbourne yarış öncesi verdiği demeçte, Suudi Arabistan GP'de yaşadığı sorunun sinir bozucu olduğunu belirtti.

Sözlerine Avustralya GP hakkında konuşarak başlayan Alonso, şöyle dedi: "Melbourne'de yarışmak her zaman eğlencelidir. Oraya gelmeyeli uzun zaman oldu ama hepimiz döndüğümüz için çok mutluyuz."

"Burada genellikle sezonunun ilk yarışı yapılıyor fakat bu yıl daha geç bir noktada geldik ve havanın nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

"Bu pisti seviyorum. Daha önce burada geçiş yapmak zordu. Fakat organizatörler bu konuda bazı değişiklikler yaptılar. Bakalım neler değişecek?"

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Tabii ki Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki kadar geçiş görmeyeceğiz. Yine de yeni araçlar rakiplerimize yakın gitmemizi sağlıyor. Yani teorik olarak geçmişe kıyasla geçiş yapmak daha kolay olmalı."

"İlk iki yarışın ardından şampiyonada çok daha üst sıralarda yer almayı hak ediyoruz. Şimdiye kadar aracımız iyi şekilde çalışıyordu ve hafta sonları iyi performans gösterdik. Geçen hafta sonu yarış dışı kalana kadar rahattım ve altıncı sırada gidiyordum."

"Bu açıdan yarış dışı kalmak tam bir hayal kırıklığıydı. Sinir bozucu oldu ama şu ana kadarki genel hızımızdan memnun olabiliriz."

"Puanları pazar günleri alırsınız, bu yüzden puan aldığımızdan emin olmamız lazım. Tüm takım gelişim anlamında zirvede olduğumuzdan emin olmak için çok çalışıyor."

Alonso, Suudi Arabistan GP'de Esteban Ocon'la oldukça keyifli bir mücadele içerisine girmişti.

Bunun hakkında İspanyol pilot, şöyle dedi: "Suudi Arabistan ve Bahreyn'de hem adil hem de heyecan verici yarışlarımız oldu. Birbirimize çok saygı duyuyoruz. Eminim bu yıl Esteban ve diğer pilotlarla daha fazla mücadele göreceğiz çünkü en güçlü iki takımın arkasında çok sıkı bir mücadele var."

Esteban Ocon, Alpine A522, George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images