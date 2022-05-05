Alonso: "İlk dört yarışta daha fazlasını bekliyordum"

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Sezonun şanssız ismi Fernando Alonso, ilk dört yarışta sadece bir kez puan alabildi ve son üç yarışın hepsinde sorunlarla boğuştu.

Şu anda şampiyonada iki puana sahip olan Alonso, Miami GP öncesi verdiği demeçte, her şeyin düzeleceğine olan inancını dile getirdi.

"Imola'da maalesef yarış dışı kaldık ve puan alamadık. Sadece kötü şanstı. Cuma günkü sıralama turlarında elde ettiğim sonuçtan memnundum ancak cumartesi günkü sprint yarışında lastikler çabuk aşındı."

"Pazar günü de yarışım, ilk turda Mick ile temas ettikten sonra sona erdi."

"Dört yarıştan sonra elbette daha fazlasını almayı umuyorduk ama sezon daha yeni başladı. Geçen yıl Imola'dan sonra sadece bir puanım vardı. Yani önümüzde hâlâ çok fazla yarış var."

"Şimdi Miami'ye gidiyoruz. Amerika'da yarışmayı seviyorum, son yıllarda Formula 1 bu bölgede giderek daha fazla popülerlik kazanıyor ve herkes için yeni bir pist olan Mami'de neler olacağını anlamak ilginç olacak."

"Atmosferin harika olacağına eminim. Aslında tam Miami'de olma vakti çünkü Miami Heat, NBA playofflarında çok başarılı bir iş yapıyor."

"Birkaç kez buraya gelmiştim, şimdi Formula 1 ile tekrar geldiğim için mutluyum. Geçen hafta Enstone'daki simülatörde bu pistin sanal halinde sürüş yaptım ve bence ilginç bir hafta sonu olacak."

İlk dört yarışın ardından yeni nesil araçlarla ilgili görüşlerini de aktaran Alonso, "Bu konuyla alakalı bir şey söylemek zor olsa da sonuçların karışık olduğunu söyleyebiliriz. Bahreyn ve Suudi Arabistan'da çok fazla geçiş vardı. Imola ve Avustralya'da ise beklendiği üzere geçiş yapmak zordu. Yani bu yeni araçları değerlendirmek için çok erken."

"Bahreyn ve Suudi Arabistan, geçiş için harika fırsatlara sahip. Bu açıdan çoğu şey piste bağlı. Bu araçlarla öndeki aracı takip etmek kolaylaştı diyebiliriz. Ayrıca herkes lastikleri farklı oranda tüketiyor ve bu da farklı stratejiler kullanmamızı sağlıyor."

"Bu araçları sürmek keyifli ama onlarla yarışmak ne kadar muhteşem hale geldi diye sorarsanız, değerlendirme için daha fazla yarışa ihtiyacımız var." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius