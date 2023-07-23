Alonso: "İlk beş veya altı mümkün olabilir"

Fernando Alonso, cumartesi günkü sıralama turlarında temiz bir tur atmakta zorlandı ve turu bir araya getirememesiyle ancak sekizinci olabildi.

Son yarışlarda gerilemeye başlayan Aston Martin'in pazar günü nasıl bir tempo yakalayacağı merak konusu.

Fakat Fernando Alonso, gerilerden başladığı için beşinci veya altıncı sıradan öteye gitmesini pek beklemiyor.

İspanyol pilot, yarıştan hemen önce verdiği röportajda şöyle dedi: "Bu pistte geçiş yapmak hiç kolay değil, bu yüzden sekizinci sıradan başlarken en fazla beşinci veya altıncı olabileceğimizi düşünüyorum."

"Bakalım neler yapabileceğiz?

"Bu pisti seviyorum çünkü çok güzel anılarım var. 20 yıl önce ilk zaferimi burada kazanmıştım."

"Buradaki taraftarlar çok coşkulu. Pistin dokuz yıl daha takvime kalacak olması Formula 1 için harika."