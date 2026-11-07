Formula 1 Sao Paulo GP

Alonso: "İlk altıdaki pilotlara ayak uydurmak imkansızdı"

Fernando Alonso, Sao Paulo GP sıralama turlarında Q3'e kalmaktan memnun olsa da performansını yetersiz gördüğünü dile getirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 21:06

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fernando Alonso, Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turlarında yağışlı koşulları fırsata çevirerek ilk 10'a kalmayı başardı.

Aston Martin pilotu, Q1 ve Q2'de alınan risklerin karşılığını aldıklarını belirtirken, Q3'te lastiklerin yeterli performansı göstermemesi nedeniyle daha üst sıralara çıkamadıklarını ifade etti.

Yağmurun arka sıralarda mücadele eden takımlar için fırsat yarattığını söyleyen Alonso, "Bu tür koşullar, normalde arka sıralarda yer alan pilotlar için yeni fırsatlar yaratıyor."

“Bugün Q1 ve Q2'de, yani koşulların herkes için belirsiz olduğu anlarda bazı riskler aldığımızı düşünüyorum. Böylece bu yıl ilk kez Q3’e kalmayı başardık, gerçekten çok mutluyum."

"Açıkçası Q3'te biraz daha fazlasını bekliyordum. Q3'te lastikler buz gibiydi, gerçekten hiç yol tutuşu bulamadım. Şimdi tur zamanlarına baktığımda altıncı sıradaki pilotun benden 1.8 saniye önde olduğunu görüyorum, yani daha üst sıraları hayal edebilmek için fazla gerideyiz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"İlk turda lastiklerin hiç yol tutuşu olmadığını düşündüm ve ikinci turda zorlamaya karar verdim. Ama ilk turda çok fazla enerji harcadığım için ikinci turda motorun tam gücünden faydalanamadım."

"Bence Q3'te performansımızı 0.8 saniye kadar geliştirebilirdik. Ancak şimdi, bunun bize yalnızca bir sıra kazandıracağını görüyorum. İlk altı sıradaki pilotlar bugün gerçekten ulaşılması imkansız bir seviyedeydi."

Yağmurun pazar günü de etkili olması halinde Aston Martin'in puan kazanma şansının artabileceğini belirten Alonso, kuru zeminde ise bunun oldukça zor olacağını düşünüyor.

"Yağmur yağarsa belki şansımız biraz daha yüksek olur. Ancak hızlı araçlar ve geriden başlayacak pilotlar nedeniyle bunun çok zor olacağını düşünüyorum. Yine de düşük görüş mesafesi ve zorlu yarış koşulları göz önüne alındığında, yağmur bize puan kazanmak için her zaman biraz daha iyi bir fırsat sunacaktır."

"Kuru zeminde ise bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Sabahki üçüncü antrenman seansında sanırım 18. sıradaydık. Burada beklediğimizden biraz daha fazla zorlanıyoruz. Bu nedenle yağışlı koşullar bize yardımcı olabilir."

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- Motorsport.com Ekibi

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