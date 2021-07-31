Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"

Sıralama turlarını takım arkadaşının hemen arkasında 9. sırada tamamlayan Alonso, takımın Monako'daki kötü performansının ardından "duvarsız Monako" olarak da adlandırılan Hungaroring'deki performanslarıyla mutlu olduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Mutluyum, bu kadar iyi bir iş çıkarmayı beklemiyorduk. Fazlasıyla viraj olan son yavaş pist Monako'ydu ve sıralamada 17. olup ilk bölümde elenmiştik."

"Yani, Macaristan'dan ne bekleyebileceğimizi bilmiyorduk. İki araçla da son bölüme kalmamız bize puan toplayabilmek için güzel bir şans sunuyor ve yarın bunun için zorlayacağız."

Hafta sonu öncesinde özellikle Cumartesi ve Pazar günleri yağmur yağması bekleniyordu ancak dün ve bugün hava fazlasıyla sıcaktı. Antrenman seanslarında pist sıcaklığı 60 dereceyi aşmıştı. Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında da hava sıcaklığı 29 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı yine 60 derece civarındaydı.

Alonso, pist sıcaklığından ziyade lastiklerin büyük bir zorluk yarattığını dile getirdi. Çifte şampiyon, aynı lastikten iki farklı set takıldığında, aracın tamamıyla farklı hissettirdiğini belirtti.

"Pistten çok, lastikler hafta sonu boyunca çok istikrarsızdı. Aynı [hamur] iki set lastik takıyorsunuz ve tamamıyla farklı iki araç karşınıza çıkıyor."

"Bu, son bölümde bizim canımızı yaktı çünkü ikinci bölümdeki lastik setim çok iyi hissettirdi ama son bölümdeki lastik setim kötüydü."

"Bu alanda istikrarsızlık vardı ama yarışa, ikinci bölümde kullandığım iyi setle başlayacağım. Yarın neler olacağını göreceğiz."

İkinci bölümden yumuşak lastiklerle çıkan Alonso, yarın yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak. Alonso, bunun bir dezavantaj olduğunu belirtse de orta hamur takıp arkalardan başlamaktansa bunu tercih ettiklerini ekledi.

"Bence bu yarıştaki sonucunuz, cumartesi gününe ve hangi sıradan başladığınıza fazlasıyla bağlı oluyor. Çok az geçiş oluyor, bu yüzden bugün ilk 10'da yer alabilmek önemliydi."

"Yumuşak lastiklerle başlayacağız ki bu bir dezavantaj olacak. Ancak bu dezavantajı göz önüne aldık ve yumuşak lastikle önde başlamayı, orta lastikle arkadan başlamaya tercih ettik."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images