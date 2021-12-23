Alonso: "İki üç yıl daha F1'de kalıp, sonra diğer kategorilere geçeceğim"

40 yaşındaki Fernando Alonso, 2022'deki yeni düzenlemelerin rekabeti artıracağı umuduyla Formula 1'e geri döndü ve ilk yılında podyuma çıkmayı başardı.

İspanyol pilot, gelecek sezon takımla ikinci yılını geçirecek ve yeni kurallarla birlikte yeniden ön bölümde mücadele etmelerini umuyor.

Alonso'nun anlaşması 2022 sonunda bitecek fakat bu kontratın en az 2023 sonuna kadar uzatılması bekleniyor.

Gelecek yılın sonunda 41 yaşında olacak olan, sonrasında en az birkaç yıl daha F1'de kalmaya devam edeceğini doğrularken, F1'den sonra da farklı kategorilerde yarışacağını dile getirdi.

Alonso şöyle dedi: "İki veya üç yıl daha Formula 1'de yarışmayı ve ardından kendimi diğer kategorilere vermeyi umuyorum çünkü yarışmayı seviyorum."

"Araçtan çıkmak benim için çok zor olacak."

İspanyol pilot sonra şöyle devam etti: "Geri döndüğüm için mutluyum ve gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. F1'siz iki yıl geçirdim fakat o dönemde WEC'te yarışıp, Dakar Rallisi'ne katıldım. Her zaman elimden geldiğinde direksiyona geçtim. Yerimde durmadım."

"Sonra Formula 1'e döndüm ve her şey bıraktığım gibiydi. Formula 1 o kadar küçük bir dünya ki her şey aynı kalıyor, pek değişmiyor."

Alonso, yaşlı olmanın getirdiği dezavantajlar sorulduğunda, "Yaşlandığınızda bunun elbette bir maliyeti oluyor. İlk yarışlarda bana pahalıya patladı."

"Olayların gerçekleşme hız ve F1'i teknik yönü çok farklı. Diğer kategorilerdeki araçlar çok daha basitler. Oysa F1'de çok fazla elektronik var, aerodinami var, takımla başka bir dil konuşuyorsunuz ve bu bana biraz pahalıya patladı."

"F1'de deneyim iyi bir şey, pistleri biliyorsunuz fakat motora 10 beygir eklediğinizde, kaç yaşında olursanız olun, ister 23, ister 40 bir önemi olmuyor..."

"50 yaşın üstünde olan ve Dakar'ı kazanan Carlos Sainz iyi bir örnek." dedi.

Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alpine