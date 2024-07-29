Alonso: "İki puan aldığım için memnunum"

Fernando Alonso, zorlu geçen Belçika Grand Prix'sinin ardından 9. sırada yer alarak iki puan kazandığı için memnun olduğunu belirtti.



İspanyol pilot, ilk stintini uzattığını ve ardından sert hamurla tempoyu iyi yönettiğini ifade etti.



Güvenlik aracı ihtimalini bekleyen Aston Martin, güvenlik aracı çıkmayınca tek pit stop stratejisini sürdürmeye karar verdi ve Alonso yarışı 9. sırada tamamladı.



Fernando Alonso yarışın ardından şunları söyledi: "9. sırada bitirdiğim zorlu bir yarışın ardından iki puan aldığım için memnunum."



"Bugün için birkaç farklı strateji planlamıştık. İlk stintimizi orta hamurla geçirdik ve ardından sert hamurla tempoyu iyi yönettik."



"Lastik aşınması oldukça makul düzeydeydi."



"Güvenlik aracı çıkma ihtimali olduğunu düşündük ama çıkmayınca tek pit stop stratejisini sürdürmeye karar verdik."



"Bu karar işe yaradı ve puan kazanmayı başardık."



"Şimdi kısa bir mola vermeyi ve biraz enerji toplamayı dört gözle bekliyorum."



"Yaz arasından sonra mücadeleye devam edeceğiz. Sezonun ikinci yarısında gelişmek için yapmamız gereken daha çok iş var."



* George Russell'ın diskalifiye edilmesinin ardından, Fernando Alonso 8 sıraya yükselmiş oldu ve yarıştan 4 puan ile ayrıldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images