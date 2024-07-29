Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Alonso: "İki puan aldığım için memnunum"

Fernando Alonso, yarış stratejisini ve sezonun ikinci yarısına yönelik beklentilerini değerlendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, zorlu geçen Belçika Grand Prix'sinin ardından 9. sırada yer alarak iki puan kazandığı için memnun olduğunu belirtti.

İspanyol pilot, ilk stintini uzattığını ve ardından sert hamurla tempoyu iyi yönettiğini ifade etti. 

Güvenlik aracı ihtimalini bekleyen Aston Martin, güvenlik aracı çıkmayınca tek pit stop stratejisini sürdürmeye karar verdi ve Alonso yarışı 9. sırada tamamladı.

Fernando Alonso yarışın ardından şunları söyledi: "9. sırada bitirdiğim zorlu bir yarışın ardından iki puan aldığım için memnunum."

"Bugün için birkaç farklı strateji planlamıştık. İlk stintimizi orta hamurla geçirdik ve ardından sert hamurla tempoyu iyi yönettik."

"Lastik aşınması oldukça makul düzeydeydi."

"Güvenlik aracı çıkma ihtimali olduğunu düşündük ama çıkmayınca tek pit stop stratejisini sürdürmeye karar verdik."

"Bu karar işe yaradı ve puan kazanmayı başardık."

"Şimdi kısa bir mola vermeyi ve biraz enerji toplamayı dört gözle bekliyorum."

"Yaz arasından sonra mücadeleye devam edeceğiz. Sezonun ikinci yarısında gelişmek için yapmamız gereken daha çok iş var."

* George Russell'ın diskalifiye edilmesinin ardından, Fernando Alonso 8 sıraya yükselmiş oldu ve yarıştan 4 puan ile ayrıldı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Sonraki haber Marko: "En azından Verstappen'in podyuma çıkmasını bekliyorduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Formula 1
Belçika GP
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!
Vasseur: "Sainz, Williams'da kendini evinde gibi hissedecek"

Vasseur: "Sainz, Williams'da kendini evinde gibi hissedecek"

Formula 1
Belçika GP
Vasseur: "Sainz, Williams'da kendini evinde gibi hissedecek"
Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"

Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"

Formula 1
Belçika GP
Brown: "Alonso, en özel yeteneğe sahip"
Fernando Alonso
Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"

Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"

Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
Alonso: "Hakemler tehlikeli sürüş ile yarış hatasını birbirine karıştırıyor"

Alonso: "Hakemler tehlikeli sürüş ile yarış hatasını birbirine karıştırıyor"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Hakemler tehlikeli sürüş ile yarış hatasını birbirine karıştırıyor"
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin'den Newey'e astronomik teklif!

Aston Martin'den Newey'e astronomik teklif!

Formula 1
Macaristan GP
Aston Martin'den Newey'e astronomik teklif!
Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!

Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!

Formula 1
Macaristan GP
Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!
Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı

Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı

WEC
Aston Martin Valkyrie Le Mans Hypercar deneme sürüşünü tamamladı

Son Haberler

Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ralf: "Red Bull, Newey'in yerini dolduramıyor"
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!

F1 Formula 1
Belçika GP
Son Dakika: Sergio Perez, Red Bull'daki koltuğunu korudu!
Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"

Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"

F1 Formula 1
Belçika GP
Gasly: "Takım olarak çok fazla hata yapıyoruz"
Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

F1 Formula 1
Belçika GP
Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye